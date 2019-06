La telefonata dell’Anpal alla app “concorrente”: “Togli il logo, non siete autorizzati”

Succede che in Abruzzo un’azienda abbia sviluppato una piattaforma, Mundamundis, che usa l’intelligenza artificiale per incrociare in maniera automatica le competenze di chi cerca lavoro e le offerte delle aziende. Uno strumento che funziona, a quanto pare, avendo già trovato lavoro nel territorio di Vasto a diversi disoccupati. Il modello è quello che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il presidente di Anpal Mimmo Parisi, l’esperto di Big Data chiamato dal Mississippi, hanno presentato già a ottobre con il “caso di Mario” per spiegare come trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza. Tanto da aver destinato 25 milioni di euro del decretone per le “procedure telematiche” legate al sussidio.

«Pensavamo che Anpal quindi sarebbe stato in assoluto l’ente maggiormente interessato al sistema che abbiamo creato», dice Alessandro Obino, ad di Exagogica, l’azienda che ha sviluppato il software. «E invece l’Anpal si è accorta di noi solo per contattarci telefonicamente e intimarci di togliere il loro marchio dal footer della nostra piattaforma. Marchio che avevamo inserito, come la maggior parte delle agenzie per il lavoro, perché obbligati a riportare la dicitura di iscrizione obbligatoria ad Anpal. Cioè, per legge siamo obbligati a essere registrati e approvati da Anpal, ma poi Anpal non vuole avere niente a che fare con chi potrebbe avere in mano la soluzione ai problemi per cui Anpal è stata creata. Ovvero trovare lavoro ai disoccupati».