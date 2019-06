Altro che cambiamento, questo è il governo del fallimento. E la procedura d’infrazione è solo l’inizio

Era inevitabile ma non è detto che si arriverà fino in fondo. La procedura d’infrazione per debito eccessivo che la Commissione europea ha chiesto per l’Italia arriva nel momento peggiore perché dopo il penultimatum del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai suoi due vice non si sa se il governo durerà e chi scriverà la prossima legge di bilancio. Doveva essere il governo del cambiamento, rischia di essere quello del curamento fallimentare. Lega e M5S avevano chiesto sforare il deficit, ancora una volta, in cambio di due promesse elettorali che avrebbero fatto crescere il Pil italiano dell’1,5%. Hanno realizzato quota 100 e il reddito di cittadinanza prendendo in giro le letterine di Bruxelles, ma l’Italia è cresciuta solo dello 0.2%. il problema non sono i 4,5 miliardi di multa (lo 0.2% del Pil) né la procedura in sé. Per dire, la Spagna proprio ieri è uscita dalla procedura per deficit eccessivo iniziata nel 2009. Dieci anni e sono ancora vivi e vegeti.

Preoccupa invece il giudizio che ne trarranno i mercati. Bisognerà capire se i creditori che in questi anni hanno comprato i titoli di Stato italiani mentre il debito pubblico e il deficit strutturale crescevano sempre di più continueranno a farlo. Il governo Conte ha scommesso sull'anno bellissimo quando tutti dicevano il contrario e le sue previsioni si sono rivelate troppo ottimistiche. Non solo, da quando è entrato in carica il governo lo spread è aumentato di circa 100 punti base rispetto alla media. Tradotto: 2,2 miliardi di euro in più di interessi sul debito, 65 miliardi invece dei 62,8 previsti dalla Commissione. Anche così il Governo ha perso la sua credibilità. Lega e M5S si sono seduti ostinatamente dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati dagli analisti e istituti finanziari internazionali che avevano previsto e annunciato mesi prima il flop della crescita. Il ministero dell'Economia prevede che il rapporto debito pubblico calerà al 131,3% nel 2020, ma la Commissione europea non ci crede più e stima che sarà al 135,2%. Il punto è tutto qui: non siamo più credibili. Per questo la Commissione chiede agli altri Stati membri di costringere l'Italia a fare una manovra correttiva. Che siano gli ottanta euro di Renzi o la flat tax da 30 miliardi promessa da Salvini, il tempo degli apprendisti stregoni italiani è finito. Bruxelles non vuol più sentir parlare di stimoli fiscali ma di riforme strutturali per aumentare la crescita.

Non fatevi ingannare dalle tappe e procedure previste dall'articolo 126.3 del trattato sull'Unione europea. Ci sarà un passaggio intermedio il 1 luglio quando il comitato Economico e Finanziario del Consiglio dovrà dare il suo parere, ma la decisione finale sarà politica, non tecnica. I ministri delle finanze degli altri 27 Stati Ue si incontreranno il 9 luglio per decidere se dare retta alla Commissione europea e attivare la procedura d’infrazione. Questo gruppo che si chiama Ecofin avrà davanti un'alternativa: multare l’Italia e mandare ai mercati internazionali il segnale che Roma è il prossimo problema dell’eurozona oppure sospendere la decisione tentando una mediazione politica. L’unica speranza per l’Italia è che serve una maggioranza di due terzi e non tutti gli Stati Ue vogliono prendersi la responsabilità di innescare una nuova crisi greca.

Il 9 luglio del 2006 vincevamo il mondiale di calcio, tredici anni dopo, in ogni caso, saremo campioni del mondo del fallimento politico. Perché se l'Ecofin avvierà la procedura d'infrazione la manovra correttiva di bilancio non sarà un mite consiglio ma un ordine da eseguire entro tre o sei mesi, pena una multa. E sarebbe solo l'inizio visto che il Consiglio ha il potere di comminare altre multe in caso di inadempienza, arrivando fino allo 0.5% del Pil. O addirittura escludere l'Italia da alcuni finanziamenti, compresi quelli della Banca europea degli investimenti. Se invece non avvierà la procedura d'infrazione vuol dire che il governo avrà ceduto su qualcosa e la retorica del governo del cambiamento che affronta senza paura l'Ue si affloscerebbe. Comunque vada c'è bisogno di un governo che decida cosa fare, non si può traccheggiare. E dire che Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee promettendo con una certa disinvoltura che avrebbe cambiato agilmente, una volta per tutte, le regole Ue sul rispetto dei parametri di debito e deficit. «Avevo chiesto un voto per provare a cambiare l'Europa, non ho certezze ma almeno do battaglia», ha commentato ieri il leader della Lega. Ecco, ora sappiamo che non ha certezze, ma almeno quando si dà battaglia bisognerebbe avere alleati, altrimenti si perde. O meglio, perdiamo tutti. E fin quando non si cambiano le regole europee bisogna rispettarle. Dura lex, sed lex. Ergo niente flat tax o salta tutto.