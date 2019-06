La nostra tempesta perfetta sono Salvini e Di Maio che aprono bocca

Il governo dei narcisi, lo potremmo chiamare, volessimo buttarla in psicologia. Narcisi velleitari, peraltro, convinti entrambi di essere dei piccoli Trump capaci di negoziare a suon di spacconate, come se dietro Salvini e Di Maio ci fosse la potenza economica, tecnologica, militare americana, come se fossero in grado di incutere timore tanto quanto il presidente degli Stati Uniti d’America, come se potessimo permetterci la tracotanza di The Donald, come se non bastasse l’isolamento a renderli innocui. Anzi, a renderci innocui.

Perché è questo quel che sta avvenendo, in fondo. Che è finita ogni indulgenza da parte della Commissione Europea, che oggi minaccia la procedura d’infrazione. Che Emmanuel Macron ci ha dato una lezione di geopolitica in Libia e ci ha isolato in Europa. Che i capitali stanno scappando dall’Italia. Che i mercati preferiscano la disperata stabilità greca, alle follie politiche della terza economia d’Europa.

Che tutto questo circo di dichiarazioni, minacce, risse sta seppellendo definitivamente la reputazione internazionale di un Paese come l’Italia, che per la delicatezza della sua situazione meriterebbe il silenzio degli Andreotti e dei Ciampi, non certo l’ipertrofia verbale di Salvini e Di Maio. Basterebbe questo, per far scendere lo spread sotto quota 200, saremmo pronti a scommetterci. Evidentemente, non è questo quello che conta, per chi ci governa.