Rossi, verdi e vincenti: così la sinistra ambientalista ribalta i sovranisti e vince in Danimarca

Al supermercato sotto casa i piatti e le posate di plastica stanno scomparendo. La catena Unicoop di cui fa parte ha anticipato la scadenza fissata dall’Europa per il 2021 e ha messo al bando tutta la stoviglieria non biodegradabile, sostituita in questi giorni da prodotti più costosi ma totalmente ecologici. La birra Ichnusa, prodotta in Sardegna dall’olandese Heineken, ha lanciato per l’estate una grande campagna sul vuoto a rendere, sostenuta da una ricerca Doxa secondo cui il 93,5 per cento dei suoi clienti pensa di supportare l’iniziativa chiedendo proprio quel tipo di birra (tappo verde) in negozio o al ristorante. La grande impresa e la grande distribuzione, insomma, cominciano a segnalarci che qualcosa sta accadendo nei consumi italiani. Il richiamo ambientalista non è solo un invenzione dei Gretini – come una destra irridente ha marchiato i sostenitori di Greta Thunberg – ma una predisposizione emergente, una richiesta popolare a largo raggio, e forse anche di più: una domanda “politica” in senso lato, perché non c’è niente di maggiormente politico dello scegliere prodotti più cari (i piatti bio) e più faticosi (le bottiglie da restituire) solo per partecipare al bene collettivo.

È assai probabile che l’ambientalismo sarà la prossima evoluzione dei grandi sommovimenti popolari che stanno cambiando la scena europea. Ce lo segnalano non solo gli orientamenti dell’industria – che difficilmente cambia strada per niente – ma anche la costante avanzata dei partiti Verdi ovunque esistano. L’ultimo palcoscenico è la Danimarca. Un set davvero straordinario, perché ha visto liquefarsi in poco più di tre anni il successo del Dans Folkeparti, il partito sovranista locale, in favore di un’avanzata dei progressisti e dei Verdi, che hanno raddoppiato il loro consenso.

Gli osservatori italiani hanno attribuito la svolta danese (governava una coalizione moderati-sovranisti, ora i socialdemocratici si riprenderanno il Palazzo) al dietrofront delle sinistre in materia di immigrazione, con l’adesione a una linea dura più in sintonia con l’orientamento popolare. Ma in realtà il programma progressista era impostato su due diverse priorità, su due diverse emergenze sbandierate in ogni comizio: welfare e ambiente. La questione stranieri era solo al terzo posto: significativa, certo, ma sul gradino più basso del podio.