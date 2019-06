Ilva e Whirlpool ci prendono per il culo? Sì, ma il vero problema è che nessuno vuole venire a produrre in Italia

Difficile non chiamarle prese per il culo, così come le ha definite Di Maio. Prima Whirlpool, che solo pochi mesi fa aveva annunciato un investimento complessivo di 250 milioni per il triennio 2019 -2021 in attività di innovazione nei siti industriali italiani. e che adesso improvvisamente vuole vendere lo stabilimento di Napoli, su cui ne aveva promessi ottanta. Poi Ilva, che ha annunciato la cassa integrazione per 1400 operai, dopo che Arcelor Mittal, meno di un anno fa, aveva firmato un accordo con 10.700 assunzioni e zero esuberi. In entrambi i casi, parliamo di aziende che dallo Stato italiano hanno ricevuto fior di denaro negli ultimi anni: 27 milioni a Whirlpool, 84 milioni a Ilva, per farsi prendere in giro.

Questo lo stato dei pochi investimenti stranieri che arrivano in Italia. Figli di trattative col ministero, di generosi sussidi erogati e di clamorosi dietrofront appena presi i soldi. Ahi noi, però, l’irriconoscenza e l’istinto predatorio dei capitalisti stranieri nel Belpaese è il dito, non la Luna. La Luna è che se attraiamo gente di questo tipo - o meglio, se chi arriva in Italia si permette di firmare accordi, prendere i soldi e disattenderli cinque minuti dopo, è perché il nostro Paese è diventato talmente poco attrattivo da permetterglielo.