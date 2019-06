I precari di Anpal: “Pronti ad azioni eclatanti al concorsone dei navigator”

Gli scioperi e le mobilitazioni dei lavoratori Anpal, intanto, stanno creando anche problemi operativi nelle attività dei centri per l’impiego. Proprio alla vigilia di quel 24 giugno, quando i percettori del reddito saranno chiamati negli uffici per sottoscrivere i patti per il lavoro. «Tutto all’interno di una situazione di precarietà generalizzata, visto che il famoso piano di potenziamento dei cpi non è partito, dal momento che manca la firma del ministro alla ripartizione delle assunzioni tra le regioni», dice Cristian Sica. «Gli unici a erogare i servizi legati al reddito di cittadinanza dovrebbero essere i precari di Anpal, che però sono in sciopero. La precarietà del lavoro generà la precarietà dei servizi».

Il Coordinamento, la scorsa settimana, ha anche scritto una lettera indirizzata al ministro Di Maio, chiedendo un tavolo di confronto. I soldi per la stabilizzazione «ci sono», dicono, tra il miliardo residuo del reddito di cittadinanza, i 25 milioni stanziati nel decretone e i residui del Pon. Facendo notare, in conclusione, che nel bando di selezione dei navigator, per l’attivazione dei nuovi contratti cococo biennali, si fa esplicito riferimento all’accordo quadro sulle collaborazioni sottoscritto nel 2015. Lo stesso accordo che ha consentito ad Anpal Servizi di assumere collaboratori in deroga, ma che oggi non è più valido. Senza un nuovo accordo, le assunzioni dei navigator non potranno avvenire. «Occorrerà necessariamente stipulare un nuovo accordo. Ma qualsiasi negoziato non potrà partire senza l’avvio delle stabilizzazione del personale precario». A poco più di dieci giorni dal fischio di inizio del concorsone per navigator, insomma, il clima in Anpal è rovente. E Di Maio non ha ancora risposto alla lettera dei “suoi” precari.