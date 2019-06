Cantone smonta lo sblocca cantieri: “Aumenta il rischio di corruzione”

Il decreto “sblocca cantieri” di Lega e Cinque Stelle «aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi». Proprio negli stessi minuti in cui il provvedimento veniva approvato in Senato, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, nella relazione annuale dell’Anticorruzione presentata alla Camera, bocciava di fatto il decreto del governo, evidenziandone gli «aspetti pericolosi» per appalti e subappalti. «Alcune opzioni paiono troppo attente all’idea del “fare” piuttosto che a quella del “far bene”», dice Cantone. Ma «il giudizio complessivo sull’impianto resta sospeso», in attesa che si completi l’iter legislativo della conversione e soprattutto dell’approvazione della legge delega. Ma un suggerimento Cantone vuole darlo: «Il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi».

In prima fila il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, quello della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il sottosegretario della Lega Giancarlo Giorgetti incassano il colpo. «È un’opinione autorevole, terremo in considerazione quello che è stato detto oggi, ma confermo che non ci saranno passi indietro sulla legalità», commenta uscendo Bonafede.

Nella relazione, Cantone mette in fila i risultati dell’Agenzia, spesso attaccata da ogni parte con l’accusa di rallentare l’attività degli amministratori, e prende le difese del codice degli appalti. «Adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo», dice. Sottolineando come in realtà sia stato attuato solo in parte, lasciando sulla carta «i suoi aspetti più qualificanti», ovvero la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte e il rating d’impresa.