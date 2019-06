Tre libri da leggere al posto di quello di Alessia Gazzola (che è di una noia incredibile)

Il bastone. Lena disegna, fa l’illustratrice, fatica a trovare lavoro e fatidico equilibrio personale, soggiogata da due genitori equivalenti nel narcisismo. Papà Ennio “è stato uno scrittore molto acclamato… oggi gli studenti di Lettere scrivono tesi su di lui”; anche mamma Metella fa la scrittrice, scrive romanzi porno chic con lo pseudonimo di Ava D’Aulnay, le piace piacere, con l’età la stupidità levita. Ennio e Metella sono divorziati da quando, ci confessa Lena, “non avevo ancora vent’anni”: il primo abita a New York, “dove tiene corsi di scrittura e di drammaturgia all’università”, si è risposato con Joanna, “molto più giovane”, da cui ha un figlio, Leone; la seconda fa la vita a Parigi.

Se fin qui la trama vi pare ingessata nei più fatidici cliché, incastellata in conturbante banalità, tenetevi forte, è solo l’inizio. Papà Ennio regala alla figlia, in ristrettezze economiche (come tutti i precari), la casa di famiglia a Levura, isola fittizia in arcipelago siculo, dove tutto è sgargiante (“Il chiarore dell’alba filtra dalla finestra della stanza blu”: non si potrebbe dir peggio), il sole è più sole che mai, il tempo passa lento, la vita cambia. Lena incontra un bel dottore, Tommaso (qui il barometro delle ovvietà esplode: “Si sfila la camicia, espone spalle degne di nota… è di bell’aspetto. Capelli mossi, scuri, disordinati, e una barba che sembra non donargli, perché il mio sospetto è che il suo volto sarebbe molto più attraente senza”), con un segreto remoto – non un granché: ha spaccato il naso in pronto soccorso a un amico, reo di aver fatto “un incidente con la macchina, ma un incidente brutto davvero” (che sagacia retorica…), in cui è rimasta gravemente ferita l’amichetta del dottore, Chiara; il gesto gli ha dato noie lavorative. Attraverso la relazione con Tommaso, la frigida Lena (“Le ragazze normali si innamorano, mentre io no. A loro piace il sesso, mentre a me no”) scioglie il suo, di segreto: a quindici anni, in quella stessa casa di famiglia, d’estate, è stata violentata da un amico dei genitori (che più tardi si scoprirà essere lo zio).

La storia, piuttosto stanziale, dove non accadono altro che le chiacchiere, dovrebbe concentrarsi proprio qui, sulla violazione, sul turpe, sul disastro, sulla “tempesta” annunciata dal titolo. Ma, presumo, così il romanzo sarebbe diventato troppo ardito, tenebroso, complesso, truce. Troppo. La violenza, perciò, transita in superficie, sull’esistenza superficiale di personaggi privi di spessore, agiti dal burattinaio delle proprie calcolate voglie. Del romanzo di Alessia Gazzola non dovremmo neppure scrivere, perché non è un romanzo. Un romanzo non può rassicurare il lettore nella sua viziata idiozia (quando pensa di aver perso l’occasione con l’amore marino, Lena si lagna dando la colpa alla “mia timidezza, che poi non è timidezza, ma incapacità di lasciarmi andare”, olè), deve scuoterlo, commuoverlo, tormentarlo.

Se ne parlo è perché Alessia Gazzola è un ‘fenomeno’ da classifica libraria (sgargiante la fascia sexy che adorna il libro: “Un’autrice bestseller adorata dai lettori”; ma non si vergognano di questa atroce spudoratezza?), è una che vende. La notizia, dunque – e non è buona –, è che di quei pochi lettori che restano al Paese, alcuni, poveretti, si beano di vite microscopiche, asfittiche, sfollate al nulla, che non prendono d’assedio gli inferi né infiammano le schiere angeliche. L’ordinario da commedia hollywoodiana, già finto, sciupato, archiviato nel canone dell’inutile. In affetti, per capirci, basta leggere i Ringraziamenti, in calce al libro. La Gazzola è grata, tra l’altro, alle “poesie di Rupi Kaur” e alla “poetessa Anna Achmatova”. Rupi Kaur e Anna Achmatova. Insieme. L’accostamento è oltraggio: chi non conosce la valuta del verbo e la sua indifesa differenza, chi è privo del minimo senso della quota, del nitore della statura, cosa può scrivere?

Alessia Gazzola, Lena e la tempesta, Garzanti 2019, pp.186, euro 16,40