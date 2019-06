L’uso di “body shaming” è una vergogna? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Insieme al suo diffondersi sul web, l’uso poco gentile di criticare le persone per aspetti del loro corpo ha cominciato a essere menzionato anche da noi italiani mediante l'espressione inglese body shaming, forma sostantivata del verbo to shame, identico a shame 'vergogna', che sfrutta la straordinaria elasticità di questa lingua nel consentire allo stesso termine di figurare virtualmente in qualsiasi classe di parole. Questa possibilità è spesso maggiore nelle lingue dette "a morfologia isolante", cioè quelle in cui le parole si modificano pochissimo o per niente, come l'inglese e, ancor più, il cinese mandarino o il vietnamita. Ad esempio, l'inglese presenta in tutto il paradigma di un verbo regolare una manciata di forme (connect – connects – connected – connecting), neanche paragonabile alla complessità morfologica esibita da altre lingue, compreso l'italiano. In compenso, l'inglese può "piegare" le sue parole a svolgere molte più funzioni.

Questo fenomeno si chiama conversione, ed è in virtù di esso che in inglese shame non è solo il sostantivo che significa 'vergogna', ma anche il verbo (to shame) che significa 'generare vergogna', quindi 'far vergognare', 'umiliare'. Alcune parole in inglese possono fare molto di più. Ad esempio round è aggettivo: a round face 'un viso rotondo'; nome: a round 'un cerchio, un giro' (a round of drinks, un giro di bevute); preposizione: round a table 'intorno a un tavolo', round the corner 'dietro l'angolo' (cioè, girato l'angolo); avverbio: to walk round and round 'camminare in tondo'; e verbo: to round Cape Horn 'doppiare (aggirare) il capo Horn'.