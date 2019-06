Carolina Morace: “Vi accorgete solo ora del calcio femminile? Non sapete cosa vi siete persi”

Se fosse stata un uomo avrebbe vinto il Pallone d’Oro e firmanto contratti milionari. E tutti i bambini d’Italia avrebbero il suo poster in camera. Carolina Morace è stata per anni la Cristiano Ronaldo del calcio femminile, una fuoriclasse di uno sport ignorato e sminuito in Italia. Per la Fifa è una "legend" da invitare a tutti gli eventi più importanti, ma in Italia pochi ricordano le sue imprese perché il calcio in questo Paese sembra un gioco per soli uomini. Eppure Morace ha vinto dodici scudetti con otto squadre diverse, per undici volte consecutive è stata capocannoniere della Serie A e ha segnato 105 gol in 153 presenze con la Nazionale, tra cui quattro goal a Wembley contro l'Inghilterra, impresa mai riuscita neanche a un calciatore maschio. Nel 1995 è stata premiata miglior calciatrice al mondo e nel 1999 è diventata la prima allenatrice donna di una squadra di calcio maschile professionistica, la Viterbese. E oggi che di anni ne ha 54, dopo una stagione sulla panchina del Milan donne commenterà per SkySport il campionato mondiale di calcio femminile, iniziato il 6 giugno in Francia. Perché da quando ha esordito nel 1978 in serie A a soli 14 anni le cose sono cambiate. Il movimento del calcio femminile sembra sempre più libero da pregiudizi e stereotipi, piace al pubblico e alle tv. Piano piano si avvicina agli altri Paesi del mondo dove ormai nessuno si stupisce per uno stadio pieno per ventidue ragazze che corrono dietro a un pallone.

Morace, da giocatrice le sarebbe piaciuta tutta questa attenzione che oggi si ha verso il calcio femminile?

Certo che mi avrebbe fatto piacere. Ma non c'è invidia, solo un po' di rammarico. Quando giocavo io sia tecnicamente che tatticamente il calcio femminile era uno sport bellissimo da guardare. In Italia erano arrivate le migliori giocatrici straniere, c’è il rimpianto di non aver fatto vedere a tante persone il nostro talento.

Però è stata un modello per le calciatrici di oggi.

Sì, ci sono state parecchie ragazze che mi hanno detto di aver iniziato a giocare a calcio grazie a me. Però all'epoca era diverso l'impatto che poteva avere una giocatrice nell'immaginario femminile. Ora è tutto diverso. Addirittura hanno fatto la barbie a immagine e somiglianza di Sara Gama (giocatrice italo-congolese della Juventus, ndr). Se avessi giocato ora, col mio talento il mio impatto sarebbe moltiplicato. Ma ripeto, nessuna invidia, solo un po' di rammarico.

Come andranno le azzurre al mondiale?

L'Italia può superare il suo girone. Australia e Brasile sono più forti di noi ma stanno avendo molti problemi in questo periodo. Se passiamo il girone tutto può succedere. In ogni caso sarà un successo per il movimento calcistico femminile a livello di pubblico e attenzione dei mass media. C'è stato un miglioramento dal mondiale del 2011 a quello del 2015 e ci sarà anche adesso.

Si rivedere in qualche calciatrice di oggi?

Nella nazionale no. Sono tutte calciatrici brave ma non c'è un talento assoluto che emerge sulle altre. Se guardo all'estero mi rivedo in Ada Hegerberg, l'attaccante norvegese dell'Olympique Lione che ha vinto il Pallone d'Oro femminile.