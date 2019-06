Re Salvador, sceneggiatore per Netflix: “Consideriamo il valore della persona, il resto non conta”

Mai un problema?

Di natura sono una persona molto positiva anche davanti ai conflitti. Sono molto integrato, ho la padronanza della lingua, si percepisce che appartengo a questa cultura.

Che studi ha fatto?

Ho una laurea in Beni culturali a indirizzo musicale e spettacolo.

È cittadino italiano?

Da 18 anni. I miei genitori non ancora. Ma non è più un problema per loro, avendo figli italiani. Mio padre poi è stato consigliere comunale aggiunto a Roma.

Alla fine si sente più italiano o filippino?

Dipende dalla situazione. Diciamo 65% italiano e 35% filippino. Mia madre in casa parla filippino. Io in italiano. E in inglese. Parlo in italiano perché è la lingua del pensiero. Ci sono sfumature che altre lingue non hanno, penso all’inglese che è molto più diretto. Sei obbligato a pensare di più alle parole e alla costruzione delle frasi. Non mi capita invece mai di pensare in filippino. Al massimo qualche volta in inglese. Ma è anche da 13 anni che non vado nelle Filippine.

Lei è uno sceneggiatore. Essere figlio di più culture l’aiuta nel suo lavoro?

Faccio parte di un collettivo di scrittura che si chiama GRAMS*. Abbiamo una writers room dove elaboriamo i nostri progetti. Gran parte del mio lavoro più che alle parole è legato alle immagini. Bisogna avere una certa sensibilità. Il fatto di provenire da background culturali diversi mi permette di avere diversi punti di vista. Sei più portato a non dare per scontate le cose.

