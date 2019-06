Via la plastica monouso entro il 2020 e sostegno all’innovazione green: ecco come Sky vuole salvare gli oceani

Se sul fronte della sostenibilità ciascuno di noi ha il dovere di agire, cercando di modificare il proprio stile di vita quotidiano per ridurre il proprio impatto sull’ambiente, è anche vero che, insieme ai governi, c’è chi ha una maggiore responsabilità in tal senso. Parliamo delle aziende. Del resto, è naturale che sia così: al di là del prodotto, fisico o “astratto” che sia, ciascuna impresa ha al suo interno dei processi di produzione che possono intaccare l’ambiente in diversi modi. Perciò è assolutamente logico che siano soprattutto loro a mettersi in gioco per cercare di ridurre questo impatto il più possibile. Attraverso la legislazione, certo, ma anche prendendo direttamente l’iniziativa per fare la propria parte in termini di preservazione ambientale. A maggior ragione perché ormai sappiamo quanto l’attenzione ai temi green paghi in termini di reputazione aziendale e di fidelizzazione dei clienti, posto che i consumatori sono sempre più sensibili a queste tematiche.

Sky è l’esempio perfetto quando si tratta di aziende virtuose in ambito di sostenibilità. Colosso mediatico presente in Italia, Regno Unito, Irlanda e Germania, ormai da tempo ha dato il via, tramite diverse campagne, ad una strategia ambientale che limiti gli effetti negativi sull'ambiente e sensibilizzi la società. «In verità è iniziato tutto già da molto prima che la questione climatica acquistasse un vero peso nel dibattito pubblico, anche se non ci piace pavoneggiarci», spiega a Linkiesta Serena Chiama, responsabile di comunicazione interna e bigger picture di Sky Italia. L’ultima di queste iniziative prende il nome di Sky Ocean Rescue e, come si può intuire, è tutta volta alla salvaguardia dei mari e alla lotta contro la minaccia che la plastica costituisce per il “polmone blu” del nostro pianeta.

Perché, vale la pena di ricordarlo, l’inquinamento da plastiche e microplastiche sta ponendo gli oceani in serio pericolo: con 8 milioni di tonnellate disperse nelle acque ogni anno (significa 250 kg al minuto!) e in combinazione con il sovrasfruttamento delle risorse ittiche (di gran lunga peggiore degli sversamenti di petrolio) l’impatto sulla biodiversità marina è incalcolabile. E quel che è peggio è che per buona parte rischia di essere irreparabile: basti pensare che il nostro Mar Mediterraneo (caratterizzato da uno dei tassi di densità di plastica più alti del mondo) negli ultimi cinquant’anni ha perso quasi la metà dei suoi mammiferi marini, e ben il 34% della sua popolazione ittica. Di questo passo, la maggior parte delle specie destinate alle nostre tavole rischia di sparire, ci avvertono gli scienziati. Ma non è tutto: addirittura, entro il 2050 il peso della plastica negli oceani potrebbe superare quello dei pesci.

È proprio a partire da quest’ultima statistica che, scosso, l’ad di Sky Jeremy Darroch ha deciso di prendere in mano la situazione e agire per cercare di eliminare la plastica all’interno della propria azienda. A partire dalla plastica monouso, quella più insensata e dannosa - a proposito, sapevate che il 50% della plastica monouso è utilizzata per una media di 12 minuti?