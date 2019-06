Aggrappato al Capitano: ecco perché Di Maio non tradirà mai Salvini

Ma a parte l’incipit i toni sono violenti nei confronti del capopolitico che per i 10 sembra essere alla mercé del Capitano leghista. I dissidenti chiedono un maggior coinvolgimento sulle decisioni prese dall’esecutivo. I presidenti di commissioni riportano a Di Maio la versione dei 300 deputati e senatori che lamentano come i cinquestelle siano diventati «una corrente della Lega di Salvini» con l’aggravante che tutto ciò avrebbe svilito «il nostro di ruolo di parlamentari». Alla lettera non fa seguito un cambio di rotta da parte di Giggino Di Maio. Anzi, il vicepremier pentastellato si è dapprima blindato con la piattaforma Rousseau e un attimo dopo il discorso del premier Conte ha aperto alla fase 2, «alla riscossa politica» del governo gialloverde che nel frattempo si è trasformato in esecutivo verdegiallo. E infine è corso a Bibbona dal fondatore Grillo per riferire e spiegare cosa sta succedendo. E soprattutto per provare a frenare gli assalti di Fico.

Di Maio fa l’andreottiano, meglio tirare a campare che tirare le cuoia, ma poi non cambia schema di gioco e ritorna sui passi di Salvini. E allora scorrendo le agenzie degli ultimi giorni troviamo un Di Maio aperturista sullo sblocca cantieri, sulla flat tax, sui mini Bot del leghista Claudio Borghi, e pronto a sfidare i «numerini» che la Ue ci chiede per sanare il nostro debito pubblica. Insomma, un Di Maio che insegue Salvini. E che giovedì pomeriggio dopo l’incontro con il leghista dirama una nota congiunta che non si vedeva dai giorni della nascita del governo del cambiamento. Con una chiosa perentoria: «Per Di Maio e Salvini “il governo deve andare avanti”». Più chiaro di così.

È vero, i due sono legati a doppio filo, ma ora è Di Maio ad essere legato a Salvini. Non a caso in queste ore il vicepremier cinquestelle si dice pronto a un rimpasto di governo e non è un mistero che a rischiare sia un ministro come Danilo Toninelli, ora che Autostrade non è più il nemico a cui togliere le concessioni, ma il partner fondamentale per salvare Alitalia. E lo stesso sarebbe disposto a fare nei riguardi della ministra della Difesa Elisabetta Trenta - nemica giurata di Matteo Salvini - che è stata rimbrottata dal sottosegretario Angelo Tofalo, assai vicino a Di Maio. E allora la resa dei conti è solo rimandata a data da destinarsi. Perché i parlamentari del Movimento aspettano Di Maio al varco, al primo errore che non potranno quasi certamente digerire. A quel punto la leadership del giovanotto di Pomigliano d’Arco sarebbe finita. Per sempre.