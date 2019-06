Amministrative, la battaglia finale è in Emilia-Romagna (e né il Pd, né Salvini possono perderla)

Così non andasse, invece, comincerebbero gli scricchiolii. Qualcuno, nella Lega, potrebbe biasimare Salvini per non aver capitalizzato subito la grande vittoria delle europee. Qualcun altro, i Cinque Stelle al governo con lui, potrebbero provare a rialzare la testa, dopo aver subito per mesi l’agenda salviniana. Soprattutto, il centrosinistra potrebbe dire di aver trovato un modello di coalizione vincente, senza più puzze sotto il naso e reciproche allergie tra renziani e anti-renziani. Non solo: i centristi alla Calenda, che qui si è candidato alle europee, così come chi sta a sinistra del Pd, che in Emilia-Romagna ha figure politiche emergenti come l’eurodeputata uscente Elly Schlein, potrebbero fare delle elezioni regionali un laboratorio di “cose nuove” da riproporre, in caso di successo, nell’agone nazionale. Così come del resto ZIngaretti, riuscisse nell’impresa, consoliderebbe la sua leadership che a oggi appare ancora troppo debole per poter parlare di una reale alternativa ai gialloverdi o al centrodestra.

Ecco perché, fossimo in lui, trasferiremmo il quartier generale del partito da Roma a Bologna perlomeno fino a fine anno. E scateneremmo sul territorio che va dal Po all’Adriatico la più forte delle controffensive possibili allo strapotere di Matteo Salvini, battendo il territorio palmo a palmo e stringendo tutte le alleanze possibili coi corpi sociali, che in Emillia-Romagna, fortunatamente, tengono ancora. Il conto alla rovescia è cominciato.