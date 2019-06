La scoperta: le noci di macadamia del mondo risalgono a un singolo albero australiano

elezioni

Amministrative, la battaglia finale è in Emilia-Romagna (e né il Pd, né Salvini possono perderla)

La vera roccaforte del centrosinistra resta l’Emilia Romagna. Se a dicembre, nonostante una legge di bilancio lacrime e sangue, Salvini dovesse vincere non avrebbe più argini. Fossimo in Zingaretti trasferiremmo per un po’ il quartier generale del Pd a Bologna