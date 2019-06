Ecco come l’instabilità del governo pesa sui mercati finanziari

Pressione fiscale

In Italia per pagare le tasse lavoriamo un mese in più degli altri

Il 4 giugno è il Tax freedom day. Tra i Paesi Ocse, pochi esercitano una pressione fiscale superiore a quella italiana. I lavoratori italiani lavorano un mese l’anno in più dei loro omologhi dei Paesi industrializzati. Peggio di noi solo la Francia