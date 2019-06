Ecco perché può esistere una prostituzione volontaria (ma sulla riapertura delle case chiuse Salvini ha torto)

Ieri la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Corte d’Appello di Bari nell’ambito della revisione della legge Merlin in seguito ai temi messi in discussione dal processo escort. La legge non viola la Costituzione, dice la Corte, che dichiara inoltre come «Prostituirsi non sia mai una scelta libera». La decisione mette al centro la difesa della dignità della persona: i reati di favoreggiamento e reclutamento ledono sempre la libertà individuale e non può esistere — come invece messo in evidenza dalla sentenza di Bari — una prostituzione libera e volontaria, che merita un trattamento diverso. Ne abbiamo parlato con Giorgia Serughetti, ricercatrice di sociologia presso l’Università Bicocca e autrice di interventi sul tema come Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo (Ediesse). «La legge Merlin è una ottima legge per il tempo in cui è nata, ma siccome tende a rappresentare la donna principalmente come la parte debole nell’ambito della prostituzione sembra entrare in contraddizione con alcuni fenomeni contemporanei come, ad esempio, le escort. Per questo da anni si discute di legalizzazione della prostituzione volontaria e per questo è stata avanzata questa questione di costituzionalità. Io penso che sia possibile l’esistenza di una prostituzione volontaria, ma ovviamente la questione della depenalizzazione del favoreggiamento deve considerare anche eventuali effetti a cascata che possono danneggiare le persone in situazione di sfruttamento.»

Ma cosa ha detto, di fondo, la Consulta? «Ha detto che la Legge Merlin, così com’è, non viola la costituzione. E io sono d’accordo. L’ordinanza di Bari poneva la questione del diritto a prostituirsi e vedeva alcuni reati previsti dalla Legge Merlin come lesivi di questo diritto. In realtà però credo sia più corretto dire che la legge intende proteggere la libertà sessuale della persona da una serie di costrizioni e abusi, più che garantire il suo diritto di usare la sessualità a scopo commerciale. Tendenzialmente penso che la sentenza sia corretta. Con ciò, la Corte non intende dire che sia l’unico modo ammissibile di intervenire sulla materia, questa è una questione di politica legislativa.» Ci sono però degli aspetti più controversi, da verificare: «Mi chiedo se il modo in cui la Consulta descrive il fenomeno sia frutto di una lettura sociologica del fenomeno-prostituzione, per cui si dà per acquisito che non esistono casi di prostituzione volontaria, oppure morale, per cui si assume che ogni volta che c’è uno scambio anche di denaro si instaura un rapporto di potere per cui non può esistere libertà. Ecco, su questo personalmente non concordo: penso che si possa applicare alla prostituzione criteri analoghi a quelli che applichiamo a molte altre attività della vita. Altrimenti potremmo addirittura pensare che non esistano mai, per nessuno, delle scelte completamente libere.»