Basta col regionalismo, lo Stato deve puntare sulle città metropolitane

Dopo la via giudiziaria al socialismo siamo alla via giudiziaria alla riforma costituzionale. Flavia Perina scrive un articolo che in sostanza lega le scelte in materia di architettura istituzionale con gli scandali che hanno colpito Regione Lombardia e Regione Campania. Nelle Regioni non si ravvisano in alcun modo forme di delinquenza amministrativa maggiore che in altri gangli dello Stato e le inchieste a cui Perina fa cenno, legate alla Lombardia, non fanno, se non in minima parte, riferimento ad attività regionali. Gli scandali della burocrazia nazionale, nelle sue varie diramazioni sono molteplici, nessuno si sognerebbe mai di usarli per ipotizzare modelli di architettura costituzionale differenti. Ma senza scomodare la magistratura, il pensiero di Perina ne avvalla uno uguale e contrario e altrettanto pericoloso: si pensi se a fronte delle raccomandazioni europee di debito eccessivo seguisse da parte delle autonomie locali il desiderio di secessione per mala gestione del denaro pubblico da parte dello Stato. Questo tipo di ragionamenti ci porta a una reale follia nella costruzione di una equilibrata scelta capace di assegnare funzioni a istituzioni seguendo il principio dell’utilità pubblica e l’ampiezza dell’ambito ottimale in cui le politche pubbliche debbano svolgersi.

Il tema va affrontato con il coraggio di rivedere pienamente il senso dell’autonomia partendo da alcuni elementi. Le categorie produttive, in modo pressoché unanime, sono a favore di una maggiore devoluzione di poteri dal centro alla periferia. Da anni sono impegnate nel territorio metropolitano milanese a sostenere la nascita della città metropolitana e ritengono il principio di sussidiarietà verticale importante per poter offrire servizi più celeri e orientati agli effettivi bisogni del territorio. Uno studio Ocse indica come in Germania e in Spagna il 50% della spesa pubblica sia collocata in periferia, mentre tale quota raggiunge solo il 29% in Italia. Il feticcio dello Stato nazionale che protegge il popolo viene agitato da una parte marginale della destra che – seppur con risultati apprezzabili in Italia – ha subito un drastico ridimensionamento in Europa, nella maggior parte delle tematiche che impattano quotidianamente la vita dei cittadini: la fiscalità, l’offerta di lavoro, il movimento dei capitali, le tematiche ambientali e i flussi migratori gli Stati nazionali sono troppo piccoli per offrire risposte strategiche ed organiche e troppo grandi per prevedere misure impattanti sui singoli territori.