Provaci ancora, Dibba: ecco l’ultima arma dei Cinque Stelle per sopravvivere al crollo di Di Maio

Un altro post sul governo, il terzo in due settimane. Tre indizi social fanno una prova: Di Battista è tornato a dettare la linea del Movimento Cinque Stelle e non è detto che sia una buona notizia. Lo fa con un post-manifesto, sette punti da realizzare al più presto. Ci sono gli evergreen del Movimento delle origini: tagli allo stipendio di parlamentari e consiglieri regionali e la fine del finanziamento pubblico all’editoria. Ci sono anche due proposte più a sinistra del M5S guidato da Di Maio: il recupero dell’Ici non versata alla Chiesa cattolica e il ritiro del contingente italiano dall’Afghanistan. Senza contare quella più populista di tutte: la revoca della concessione autostradale ad Atlantia. E pazienza se a guardar bene, realizzare queste misure farebbe guadagnare allo Stato a malapena un miliardo e mezzo quando ne servirebbero 53 per ripagare i crediti delle imprese. Di Battista sarà il solito censore, pasionario, populista e un po’ superficiale nel tagliare con l’accetta i problemi, ma dopo l’autogol di Fico del 2 giugno e i fallimenti delle amministrazioni Appendino e Raggi, Dibba è l’unica risorsa a disposizione del Movimento per arginare il crollo. O almeno l’ultimo tentativo per tornare alle origini. Di Maio ormai è un leader spompato, ha esaurito la sua spinta propulsiva ed è ormai legato mani e piedi al destino del governo Conte. Nella nuova alleanza gialloverde in cui sono cambiati i rapporti di forza, che sia un rimpasto o una fase 2, Di Battista è l’ultima, forse unica arma per tenere testa mediaticamente a Salvini e far passare la nottata in attesa di tempi migliori. Non è detto che sia una mossa vincente, non è detto che sia una strategia coordinata, ma dalla sconfitta del 26 maggio vale tutto.

Dopo lo show della rinconferma a Di Maio sulla piattaforma Rousseau lo scontro non sembra più interno al Movimento Cinque Stelle. Roberto Fico che viene descritto da mesi dai mass media come l’anima a sinistra del Movimento in realtà a parte qualche frase estemporanea sembra aver subito la “sindrome dei corazzieri” e non ha mai fatto nulla per rivendicare lo spazio politico. E quando ci ha provato lo ha fatto in modo goffo, dedicando la festa del 2 giugno ai Rom e Sinti. Voleva fare uno sgarbo politico a Salvini, ha fatto un autogol. Lo scontro vero in questo governo è tra apocalittici e integrati. Gli integrati Conte e Tria su suggerimento di Mattarella, vogliono trattare con l’Europa per evitare la procedura d’infrazione e la speculazione dei nostri creditori. Mentre i due apocalittici vice premier Di Maio e Salvini per ragioni diverse non vogliono fare la figura di chi ha ceduto a Bruxelles.