Impara a disegnare gli animali con cerchi e triangoli: è un metodo francese del 1931

Sinistra "ex"

Isolato nel Pd e in rotta con Calenda: Matteo Renzi è sempre più solo (e sempre più arrabbiato)

Lo spazio politico per un nuovo partito alla Macron e contrapposto al Pd per Renzi c’è sempre stato. Contava sulla crisi dei dem, che però non c’è stata. E il rapporto con Calenda è tornato ai minimi storici. Risultato: i dolori del giovane Matteo continueranno ancora per molto