Per 50 bambini milanesi lo sport è davvero senza frontiere

«Se puoi sognarlo, puoi farlo», diceva qualcuno. Hanno pensato la stessa cosa cinquanta bambini e adolescenti delle periferie milanesi che, in prima persona, hanno vissuto un momento magico facendo esperienza per un’intera stagione dei molteplici benefici che l’inserimento in una realtà sportiva porta con sé. Questo il risultato del terzo anno consecutivo di collaborazione tra The Walt Disney Company Italia e Sport Senza Frontiere Onlus che nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sede Disney di Milano hanno raccontato come sia stato possibile realizzare quello che per molti dei 50 ragazzi partecipanti sarebbe rimasto forse solo un sogno.

«Lo sport mi ha cambiato la vita» racconta un ragazzo nato lontano dall’Italia che oggi si allena con passione insieme ad altri giovani della sua età in gare di atletica all’Arena di Milano. E a supportare la sua testimonianza come quella di tutti gli altri partecipanti al progetto realizzato da The Walt Disney Italia e Sport Senza Frontiere Onlus arrivano i dati raccolti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli di Milano, da Tor Vergata, Dipartimento di Medicina e Prevenzione, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Roma 3, Dipartimento Scienze della Formazione, che misurano l’impatto sociale di un anno di sport e il conseguente miglioramento avvenuto a livello personale e collettivo: i vantaggi si sono infatti riflessi sull’intero tessuto sociale circostante, coinvolgendo insegnanti, allenatori, genitori, amici, compagni di classe, il quartiere e, infine, le associazioni sportive alle quali gli esperti della Onlus hanno assegnato i ragazzi, secondo le loro inclinazioni.