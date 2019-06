Jeffrey Schnapp: “Il mezzo di trasporto del futuro? Le nostre gambe”

È questo l’umanesimo digitale di cui parla?

In realtà a me non piace parlare di umanesimo digitale.

A posto...

Credo però che si dia un'enfasi eccessiva alla componente tecnologica di questa svolta che in realtà a mio avviso riguarda maggiormente nuovi modelli di sapere, nuovi modelli di cultura, nuovi modelli di società che sono emersi e che stanno emergendo grazie alla tecnologia, ma senza che la tecnologia sia protagonista. Prendi noi: siamo una specie di avanguardia iperconnessa di persone per la quale lo smartphone sta diventando il prolungamento dell’identità, in senso profondo. Ma il tema non è lo smartphone, il tema siamo noi.

In che senso?

Che non è così per tutti, ad esempio. Ventenni, trentenni e quarantenni sono iperconnessi, mentre la generazione dei nostri nonni, dei settantenni e degli ottantenni, è già tanto se sanno usare lo smartphone. Il mio lavoro nel settore della mobilità è soprattutto fare da ponte per chi non riesce a fruire al meglio delle nuove tecnologie. Migliorare la qualità della vita degli anziani per fare un esempio. La tecnologia non può essere solo per i geek.

Puoi fare un esempio di un progetto di mobilità che concretizza questo tuo pensiero?

Gita, il progetto a cui sto lavorando per Piaggio Fast Forward, incarna alla perfezione la mia attuale idea di mobilità. È un robot pedonale, un trasportatore intelligente che segue e supporta chi si muove a piedi, pulito e sostenibile e rappresenta la scelta di vita di chi ha deciso di muoversi a piedi. È un piccolo piccolo trasportatore che usa la navigazione ottica per seguire il suo proprietario, che conosce i codici del mondo pedonale, che sa come spostarsi per non dare fastidio agli altri, che sa come comunicare i suoi comportamenti tramite suoni e luci.

Di fatto non ci toglie la fatica di camminare, ma ci permette di farlo senza portare pesi. O senza dover seguire una mappa…

Esatto. Ci accompagna, ci guida e ci fa camminare di più: è un esempio di come un veicolo intelligente possa rafforzare un modello di società un modello di mobilità alternativo, ed essere messo a servizio di una visione della città a cui io credo. Una città dove la gente cammina, dove la gente riscopre l'immediata fisica spaziale del suo quartiere. Oggi i veicoli per la mobilità anche questo devono fare: non solo portarci altrove, ma rimetterci in connessione con la realtà fisica spaziale delle nostre città.