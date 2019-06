Jobless Society Forum, ecco lo Stato del lavoro nel 2019

Economia globalizzata, lavoratori precari, sindacati disorientati e imprese timide. Quattro sfide del mondo del lavoro di oggi sempre più alla ricerca di uno Stato responsabile che aiuti a creare occupazione e tutelare i lavoratori Serve un patto sociale per ritrovare un baricentro attorno al quale organizzare alleanze per un progresso inclusivo. Questo è l’obiettivo de “Lo Stato del Lavoro”. la quarta edizione del Jobless Society Forum #JSFmilano che si terrà il 12 giugno alla fondazione Feltrinelli di Milano. L'incontro pubblico più importante sui temi del lavoro curato dalla Fondazione Feltrinelli per discutere i risultati, le riflessioni e gli approfondimenti condotti quest'anno dall'Osservatorio permanente sul futuro del lavoro. Per una giornata intera la fondazione feltrinelli di milano ospiterà talk intervallati da tavoli di lavoro multi-attoriali in cui esponenti del settore privato e pubblico, insieme al mondo della ricerca e dell’attivismo politico, si confrontano per ripensare il ruolo dello Stato nello sviluppo economico. « La fondazione è un'istituzione culturale abituata a porre grandi domande nel dibattito pubblico. Starà agli speaker che si alterneranno sul palco e ai partecipanti dei tavoli lavoro trovare delle risposte. Non partiamo mai da una soluzione preconfezionata, ma abilitiamo il dibattito attorno a questioni centrali per la società». spiega Rosanna Prevete, coordinatrice dell’area di ricerca dedicata al "futuro del lavoro".

Prevete, qual è l’obiettivo del forum?

Vogliamo rispondere alla domanda. quale sarà il nuovo patto sociale tra gli attori del mercato del lavoro? Esistono ancora le politiche industriali? E quali potrebbero essere. Ma soprattutto vogliamo capire se lo Stato può contribuire a rendere il mercato più responsabile e a promuovere un equilibrio tra Stato, mercato e società. Ed è quello che vogliamo capire con questo evento.

Come sarà strutturata la giornata?

I tre assi di ragionamento attorno ai quali abbiamo costruito l'iniziativa sono: Lo Stato che investe, Lo Stato che abilita, Lo Stato che protegge. Oltre ai talk sul palco affronteremo macro-temi al centro dei tavoli di lavoro: politiche industriali e dell’innovazione; intelligenza artificiale; politiche educative; disuguaglianze territoriali; nuove economie urbane; lavoro e diversity; re-intermediare il conflitto; salute e qualità del lavoro.

Parliamo della prima parte del forum: lo Stato che investe

Abbiamo scelto di aprire con due lecture dell’economista ed ex sottosegretaria al ministero dell’Economia Laura Pennacchi e Robert Wade, professore della London School of Economics. Wade ci porterà un'analisi comparativa di politiche che impattano sul lavoro tra Paesi anglosassoni.

E l'economista Pennacchi?

Nel suo intervento cercherà di capire quali riforme e quali politiche possono essere utili per affrontare la disoccupazione strutturale in Europa e per evitare di andare verso a una società senza il lavoro. La sua tesi è che c’è bisogno di uno Stato come datore di lavoro rifacendosi alle recenti proposte del Partito Democratico gli Stati Uniti.