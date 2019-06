PA Social Day, quando la comunicazione pubblica incontra il digitale

Giugno per PA Social è un mese importante, perché per il secondo anno consecutivo ha luogo il PA Social Day, un evento che coinvolge più città in contemporanea in tutta Italia. Quest’anno, saranno 18 come i coordinamenti regionali e l’appuntamento è per il 18 giugno dalle 9.30 alle 13.30. In occasione del PA Social Day verrà divulgata una nuova ricerca dell’Osservatorio sulla Comunicazione Digitale e sarà lanciata una pubblicazione scientifica di approfondimento, denominata i Quaderni di PA Social. L’evento è reso possibile grazie alla partnership con Eco della Stampa, InfoCamere, Agi, iPress, cittadiniditwitter.it e Ilgiornaledellaprotezionecivile.it.

Ma veniamo ai singoli appuntamenti. Vi interessa sapere come si valorizza il proprio patrimonio culturale e come si favorisce il turismo? Allora non perdete di vista Grado, Trento, Firenze e Reggio Calabria. A Padova e Taranto si parlerà di sviluppo sostenibile, a Napoli di salute e ambiente, a Pescara di fondi europei, ad Ancona di fake news, a Campobasso di open data. Perugia ha deciso di affrontare il tema della semplificazione e Bagheria quello della trasparenza e della legalità. Se volete approfondire gli aspetti relativi a digital education e digital community nella P.A. e all’educazione con i social, dovete seguire Torino e Bologna e se volete conoscere più da vicino le nuove professioni legate alla comunicazione, l’appuntamento è a Sassari. A Milano si discuterà di piani editoriali per la Pubblica Amministrazione. Come si comunica sui social durante una situazione di emergenza? A questa domanda si risponderà a Vado Ligure. All’appello non può mancare Roma, dove si parlerà di comunicazione pubblica e networking. Secondo il presidente di PA Social, Francesco di Costanzo, il 18 giugno sarà un’occasione di confronto, partecipazione e scambio di buone pratiche. Non ci resta dunque che seguire l’evento o in diretta web da www.pasocial.info e sui social con l’hashtag #pasocial.