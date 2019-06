Che disastro, Rai. Non si cazzeggia su Falcone e Borsellino. E non si invita chi dice che “se la sono cercata”

Siamo abituati all’infotainment ormai da molti anni e la mescolanza di serio e faceto – o cultura “alta” e “bassa” come dice chi parla nei convegni – è dato costitutivo della nostra tv e della nostra politica da quando spuntò il Gabibbo, da quando Massimo D’Alema cucinò un risotto per le telecamere di Bruno Vespa. Eravamo tuttavia convinti che ci fosse un limite insuperabile, che il format La Pupa E Il Secchione non potesse essere adattato – quantomeno per pudore – alla versione Il Neomelodico E I Morti Di Mafia. Non era così. Nella percezione di un’azienda importante come la Rai questa cosa, a quanto pare, è lecito farla. E si fa tirando fuori dal mazzo due cialtroni (oltre a Scarface è apparso anche tal Niko Pandetta, orgoglioso nipote di un condannato in regime di 41bis) che manco contano niente nel panorama neomelodico: gente che mostra pistole finte sul web per prendersi un centinaio di like, ragazzotti da 3-4mila seguaci finalmente diventati famosi e cliccatissimi grazie all’opportunità di sfregio che la tv pubblica gli ha dato.

A quei signori del tavolo, che magari hanno riso della loro bella idea affinandone i dettagli, si vorrebbe ricordare che la tv generalista oramai è la ridotta degli anziani, gente tra i 50 e i 70, e che la maggior parte di loro ha pianto per Falcone e si è sentita perduta quando è saltato in aria anche Borsellino. Persone di destra e di sinistra, progressisti e sovranisti, poveracci ed elìte, uniti dal medesimo sentimento, dalla stessa rabbia, dalla stessa riconoscenza per chi si è esposto per battere le mafie. Sono loro, per adesso, il pubblico che paga il canone. Fra venti o trent’anni, quando questi spettatori, questa generazione – insomma: noi – sarà morto e sepolto, magari potranno cazzeggiare sul dolce e sull’amaro o consentire riverenze ai boss del carcere duro. Adesso no, non possono farlo.