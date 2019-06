Come salvare il mondo dal populismo? Con le comunità e il “localismo inclusivo”

Il periodo storico che stiamo vivendo ha chiamato gli intellettuali, i sociologhi, gli economisti, i filosofi a pensare alla possibilità di una visione e una conseguente narrazione alternativa per aiutare la politica a uscire dalle maglie di quell’inevitabile attuale che Mark Fisher ha definito “realismo capitalista”. Schiacciata com’è tra l’incapacità del neoliberismo di mantenere le sue promesse e il collasso della socialdemocrazia, la politica si è ridotta a mera gestione dei rapporti esistenti. L'elettorato, quindi, privo di rappresentanza e con un costante risentimento verso un ordine capace solo di acuire le disuguaglianze e premere l’acceleratore sulla competizione, ha reagito alla crisi scegliendo chi meglio incarnava questo risentimento per attaccare il Palazzo e prenderne possesso. Non, però, per generare il nuovo, ma per perpetrare le stesse dinamiche di fondo ma semplicemente spostando il focus. Il populismo è la forma politica che meglio rappresenta questo periodo di transizione perché prende la rabbia delle persone e la voglia di rivalsa e non le incanala in un contenitore nuovo, ma promette che i proprio sogni di gloria sono possibili se si fa piazza pulita delle élite. Non è un discorso sul meccanismo, ma sugli effetti. Un discorso monco.

Anche nella riflessione intellettuale spesso manca qualcosa. Molti discutono giustamente di disuguaglianze spostando il focus via via verso la grande concentrazione del Capitale nelle mani delle big tech; si parla anche di come rinforzare la democrazia ora che l’abbiamo vista smembrata dagli effetti nefasti di quello che Evgeny Morozov ha chiamato “soluzionismo” (ovvero la risposta tecnologica a ogni tipo di soluzione che ha generato sempre più il rigetto della complessità e della lettura dei fenomeni fuori da un rapporto semplice di causa/effetto); la riflessione sul futuro della sinistra si ritira su un dialogo sui ‘vecchi’ valori di una socialdemocrazia mai veramente compiuta mentre in realtà ci sarebbe bisogno di unire alla tradizione una riflessione profonda sulla necessità del nuovo. E il nuovo, in effetti, non può prescindere dall’aspetto teorico, ma soprattutto dalla prospettiva di una conseguenza pratica nella vita di tutti i giorni. Per questo la riflessione — lunga, ricca, elaborata e perseguibile — che Raghuram Rajan dipana lungo le oltre cinquecento pagine de Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati (Egea, 2019) entra nel dibattito spostando il focus su quello di cui c’è più bisogno. Sostanzialmente, un cambio di campo.