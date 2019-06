Perché Salvini non può accusare i magistrati di essere di parte (e il suo tentativo non porterà a nulla)

Dunque, Salvini chiederà all’Avvocatura di valutare se il fatto che i giudici avessero esposto idee in tema di immigrazione contrastanti rispetto alla linea dell’esecutivo ne abbia minato l’imparzialità, viziandone le decisioni. Al riguardo, i profili da esaminare sono diversi. Innanzitutto, il magistrato deve essere terzo e imparziale, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione (art. 111, c. 2), e deve astenersi dal giudizio (o ciascuna delle parti può chiedere che a decidere sia un altro magistrato) qualora rischi di non esserlo: cioè quando ricorrano una serie di cause specificamente previste dalla legge (come particolari legami con le parti o con l’oggetto del procedimento) ovvero quando esistano “gravi ragioni di convenienza”.

Detto ciò, la circostanza che un giudice abbia manifestato opinioni su provvedimenti normativi o “politiche del governo” può comprometterne l’imparzialità? Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quest’ultima non è intaccata se il magistrato, al fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, ha espresso propri punti di vista privi di riferimenti anche superficiali al processo. Quindi, il fatto che i giudici sopra citati abbiano trattato di immigrazione in scritti o interventi aventi natura scientifica o comunque culturale, esponendo concetti sgraditi al ministro, non pare ledere la loro indipendenza di giudizio. Pertanto, i dubbi di Salvini circa la loro idoneità ad essere e a sembrare imparziali paiono privi di fondamento.

Del resto, come affermato da Gian Carlo Caselli, ex procuratore capo di Torino, in una recente intervista sul Corriere della Sera, non solo sentenze della Cassazione «escludono che le prese di posizioni in un dibattito pubblico siano sufficiente motivo di ricusazione o astensione»; ma «anche chi va in chiesa rende pubblica la sua fede», tuttavia «nessuno si è permesso di dire che dovrebbe astenersi dal trattare processi che riguardano un parroco». Dunque, la libertà dei magistrati in questione di esprimere idee personali in tema di immigrazione, nelle modalità in cui ciò è avvenuto, sembra pacificamente assodata.