Aiuto, questo Governo va avanti (verso il baratro, e oltre)

“Il rischio è un’altra manovra alla Monti”, dice Salvini, e in effetti la manovra Salva Italia del Governo di Mario Monti, anno del Signore 2012, era esattamente una manovra da 30 miliardi circa. In quella manovra Monti fece approvare la riforma delle pensioni che prese il nome dell’allora ministro Elsa Fornero e reintrodusse la tassa sulla prima casa, che molti percepirono come una nuova patrimoniale.

Ecco: questa manovra è esattamente quella che Salvini non vuole, che invece punta ad alzare il numeratore (il Pil) attraverso uno shock fiscale da lui definito, con una licenza poetica, flat tax. Costo? 12-15 miliardi come minimo, al netto degli interessi sul debito che andremmo a pagare in eccedenza. Cui si sommerebbero le montagne da scalare degli anni successivi, tra i 47 e i 52 miliardi per il 2021, tra i 55 e i 58 per il 2022. Rispettivamente una volta e mezzo e due volte le manovre di Monti.

Non bastassero Conte, Tria e Salvini, c’è pure Di Maio, che sposa la linea dell’interlocuzione educata: in altre parole, cappello in mano, anziché pugni sul tavolo. Il senso non cambia, però: “Non ci sarà alcuna manovra correttiva, quota 100 e reddito di cittadinanza non saranno ridimensionati, né si taglieranno servizi sociali e pensioni”. E in più, “sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto”, perché “la priorità è abbassare le tasse”. Il tutto, con 30 miliardi che mancano, solo per mantenere in piedi quel che già c’è. Sbugiardando Conte e Tria, peraltro. Però, “nelle lettere della Ue ci sono delle cose assurde”. Nelle lettere dell’Ue. Contento lui.