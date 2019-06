Un mondo di voyeur: quando le fotografie dei delitti permettevano a tutti di sbirciare nelle case degli altri

Immagini di camere devastate, di corpi senza vita lasciati sui letti, o ad agonizzare per terra. Era il metodo “Bertillon”, dal nome dell’ufficiale di polizia parigino che, verso la fine del XIX secolo, decise di utilizzare la fotografia per rappresentare le scene del crimine. Il sistema era semplice: da un lato c’erano le immagini dei colpevoli, spesso presi in primo piano, di fronte e di profilo. Dall’altro un’immagine del crimine commesso. Camere sconquassate, letti sfatti e corpi senza vita. Il tutto era accompagnato da dati, misure, indicazioni precise.

L’obiettivo dell’ufficiale di polizia era di contribuire ad aiutare i magistrati nei processi, fornendo loro un quadro completo e standard, cioè non manipolato, del reato perpetrato, categoria per categoria, dettaglio per dettaglio. Era, come hanno scritto, un tentativo di rendere “scientifico” anche il discorso sul crimine. Prove, indizi, manifestazioni andavano raccolti, studiati e resi evidenti e oggettivi. In questo modo, continuava il ragionamento di Alphone Bertillon, spingere per pene severe e durissime. Perché le immagini, pensate per essere esposte al pubblico ma soprattutto ai giudici, “avrebbero funzionato come catalizzatore emotivo per la condanna, anzi, per la vendetta”.