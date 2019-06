L’Italia è una Repubblica fondata sulla dipendenza da mamma e papà

Ma guardando ai dati relativi all’occupazione nelle coppie in base all’età i si accorge come queste analisi siano in realtà insufficienti. La realtà è ancora più grigia di quel che appare, perchè i progressi visti non solo sono stati limitati solo al Nord e al Centro, ma anche ai nuclei più anziani. Nelle coppie con prole in cui la donna ha tra i 25 e i 34 anni, ovvero quelle che in media hanno il primo figlio, la proporzione in cui entrambi hanno un lavoro è scesa sotto il 40% con la crisi, era al 46% nel 2004, e non è più risalita con la ripresa. Invece è cresciuta fino a sfiorare il 10% quella dei nuclei in cui non vi è lavoro. Nella maggioranza dei casi è solo l’uomo ad avere un impiego. Questa è l’unica fascia d’età in cui la percentuale di coppie in cui lavora solo lui supera, e di molto, quella in cui lavorano entrambi.

Le implicazioni di questo trend sono devastanti. Vuol dire che il lavoro manca proprio quando più ce n'è bisogno, e per coloro che più ne trarrebbero profitto a quest’età, le donne. Non è un caso che una delle conseguenze più immediate sia il calo del tasso di fertilità in Italia. La fascia tra i 35 e i 44 anni ha visto pochi cambiamenti, non sono aumentate in modo visibile i nuclei con entrambi i partner con un lavoro, mentre sono cresciuti molti, raggiungendo il 50%, tra i 45 e i 54 anni. E’ un’ottima notizia, ma a questa età ormai le decisioni sono prese, quella di avere un figlio in più in primis. Ed è più che altro la testimonianza dei miglioramenti nell’occupazione femminile, in particolare grazie all’incremento del part time, intervenuti negli anni 2000, quando le persone in questione (e soprattutto le donne) erano trentenni. L’ennesima conseguenza dell’ultimo decennio perduto. Perduto per i più giovani, per coloro che sono di mezza età, non per i più anziani. Le coppie tra i 55 e i 65 anni in cui uomo e donna lavorano sono passate dall’11% al 29,5%. Qui sono addirittura il 15% quelle in cui solo la donna è occupata, ed è crollato il numero di quelle in cui nessuno è occupato. Erano il 55,7% nel 2004, sono il 30% ora. Come è facile immaginare si tratta dell’effetto della riforma Fornero, più che di maggiori opportunità occupazionali.