La solitudine di Giorgetti: Salvini vuole mandarlo in Europa per levarselo dai piedi

L’intesa ritrovata tra Salvini e Di Maio almeno su un punto non s’era mai incrinata: promuovere Giancarlo Giorgetti a commissario europeo e sollevarlo dall’onere di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E del resto «chi meglio di lui, mediatore naturale, può negoziare con l’Unione su politiche economiche e margini di manovra», ti spiegano gli amici dei due vicepremier, riportando il pensiero collettivo di quel corpo bicefalo che è il pentaleghismo di lotta e di governo. Tutto normale si direbbe, chi meglio di Giorgetti infatti può smussare angoli e limare spigoli in Europa, e tuttavia quello che non si dice, almeno pubblicamente, è l’altro motivo per cui Di Maio e Salvini vogliono mettere in mano le valigie a Giorgetti e imbarcarlo sul primo aereo per Bruxelles.

Mandando Giorgetti in Europa Salvini, Di Maio e il premier Conte - che non ha dimenticato le rasoiate del mediatore - si libererebbero senza colpo ferire di quello che alcuni leghisti d’obbedienza salviniana chiamano ormai «la suocera del Governo», un fastidioso brontolone che in questi mesi non ha fatto altro che dire che «coi Cinquestelle non si può governare perché son fuori di testa», che appunto «Conte non è un premier di garanzia super partes», che «ad autunno pioveranno grandine e uranio e non servirà l’ombrello», e che «Salvini dovrebbe ricordarsi la fine che fece Renzi» per la paura di andare al voto dopo quelle ormai lontane elezioni europee che regalarono all’ex premier il 40,8%.

Ecco, di questa continua meditatio mortis, di questo ossessivo richiamo alla realtà, di questa pedagogia del buon senso e del buon governo giorgettiana i maggiorenti del governo giallo-verde ne hanno abbastanza. Soprattutto ne ha abbastanza Salvini che con Giorgetti – GG, per gli amici - ha ormai il rapporto che aveva Pinocchio col grillo parlante: gli vuol bene, per carità, sa che ha ragione su quasi tutto e che in fondo è uno leale, ma detto tutto questo preferirebbe volergli bene da lontano. Lontano da Roma e da via Bellerio.