Un equivoco di nome Conte: se è lui la speranza degli europeisti, Salvini ha già stravinto

Non ha un voto che sia uno. Non ha un parlamentare che sia uno. Non ha nemmeno l’esperienza politica del boiardo di Stato, quella di un Romano Prodi, per dire, pure lui generale senza armate. E gode della fiducia di Mattarella e di Juncker e Moscovici solo perché non esistono altri interlocutori possibili. Perdonate la brutalità, ma se siete tra quelli che sperano che Conte Giuseppe da Volturara Appula, l’avvocato del popolo scelto sull’elenco del telefono - cattiveria che gira nei salotti romani - per fare il ministro della giustizia del governo Di Maio e poi il premier di mediazione per Lega e Cinque Stelle, tocca riportarvi sul pianeta Terra.

Certo, le dimissioni del presidente del consiglio, che vuole mandato pieno per trattare con l’Europa sarebbero un problema, per Salvini e Di Maio. Ma ancora di più lo sarebbe una manovra lacrime e sangue come quella che tocca fare per pagare il conto della prcedente. Ecco perché Salvini, e pure Di Maio, non mollano sul punto: niente manovra correttiva, giù le tasse, su il deficit e guai a chi tocca Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ed ecco perché le minacce di dimissioni di Conte sono un bluff giocato male, che non ha possibilità di successo.