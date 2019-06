Troppo pochi e troppo costosi: i metalli rari sono la nuova emergenza dell’umanità

Tecnologie del digitale, economia della conoscenza, filiera delle energie verdi, trasporto e stoccaggio dell’elettricità, e d’ora in avanti industrie spaziali e della difesa: i nostri bisogni di metalli rari si diversificano e crescono in maniera esponenziale. Non passa giorno in cui non si scopra una nuova proprietà miracolosa, un utilizzo inedito. I nostri progetti tecnologici e l’aspirazione a un mondo più verde sembrano avere come unico limite la nostra capacità di immaginarli, e il pianeta ci seguirà, non è vero? Estenderemo le aree minerarie all’intero pianeta. Qualunque siano le nostre congetture, ci sarà sempre un pezzo di montagna, un lembo di collina, una porzione di valle abbastanza generosa delle sue ricchezze da permetterci di estrarne il principio attivo, un aggregato di particelle divine, quella dose da 17 grammi di terre rare all’anno di cui ognuno ha bisogno. A prima vista non è nulla di impossibile: dall’indomani della Prima guerra mondiale al 2007 la produzione annuale dei quattordici minerali essenziali per l’economia mondiale è già aumentata di venti volte. L’inizio dell’esplosione dei consumi coincide con la fine della Seconda guerra mondiale e quasi tutti gli indicatori si sono innalzati: speranza di vita, abitudini di consumo, accumulo di ricchezza, numero di beni posseduti, quantità di dati elettronici scambiati, riscaldamento del pianeta… Cosa ci promette, allora, il secolo che viene? Questo ritmo folle accelererà ulteriormente? Se il PIL mondiale continua a crescere del 3% come ha fatto negli ultimi vent’anni si raddoppierà da qui al 2041. In altre parole secondo questa logica tutto quello che si costruisce, si consuma, si scambia e si butta via mentre leggete queste righe si moltiplicherà per due in meno di una generazione. Ci saranno due volte più torri residenziali, svincoli autostradali, catene di ristorazione, allevamenti industriali di bovini, aerei Airbus, rifiuti elettronici, centri di immagazzinamento dati… Ci saranno il doppio di automobili, di oggetti connessi, di frigoriferi, di fili spinati, di parafulmini… e i metalli rari, quindi, serviranno due volte in più.

Esistono stime dei nostri bisogni futuri. In occasione del simposio organizzato a Le Bourget nel 2015, a lato delle negoziazioni di Parigi sul clima, un gruppo di esperti ha svelato diverse proiezioni, pronosticando che da qui al 2040 dovremo estrarre tre volte più terre rare, cinque volte più tellurio, dodici volte più cobalto e sedici volte più litio di oggi. Olivier Vidal, ricercatore del CNRS, ha realizzato uno studio sui metalli necessari a medio termine per sostenere il nostro stile di vita high-tech. I suoi lavori sono stati pubblicati nel 2015 e menzionati dalla BBC. Vidal ha anche tenuto una trentina di conferenze in Europa, davanti a un pubblico composto per la maggior parte da studenti. E questo è tutto. Eppure lo studio di Vidal avrebbe dovuto essere un testo di riferimento per tutti i capi di Stato. Basandosi sulle prospettive di crescita più largamente condivise, il ricercatore sottolinea prima di tutto le considerevoli quantità di metalli di base che andranno estratte dal sottosuolo per mantenere il ritmo della lotta al riscaldamento globale. Prendiamo il caso delle pale eoliche: la crescita di questo mercato esigerà da qui al 2050 “3200 milioni di tonnellate di acciaio, 310 milioni di tonnellate di alluminio e 40 milioni di tonnellate di rame” poiché le pale eoliche inghiottiranno più materie prime rispetto alle precedenti tecnologie. “A pari capacità [di produzione elettrica], le infrastrutture […] eoliche avranno bisogno fino a quindici volte in più di cemento, novanta volte in più di alluminio e cinquanta volte in più di ferro, rame e vetro rispetto alle istallazioni che utilizzano combustibili tradizionali” indica Vidal.