Arriva l’estate, ma il governo si è dimenticato il turismo

Il leghista Gian Marco Centinaio lo ha anche ammesso nella conferenza stampa organizzata per fare il bilancio di un anno alla guida del suo “ministero macedonia”, che sotto la sigla Mipaaft ha accorpato insieme politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. «È vero, sul turismo potevamo fare di più», ha detto. E a un anno dal passaggio della delega dai beni culturali all’agricoltura, a dare i voti al governo Conte su un settore dimenticato tra coltivazioni e foreste, ci ha pensato la Cgil, che ha messo intorno allo stesso tavolo Anci, Regioni e delegati regionali. «Che cosa è accaduto nell’ultimo anno? Per quanto di nostra conoscenza, tutto si è fermato con il passaggio delle competenze dal Mibact al Ministero dell’Agricoltura», ha spiegato il segretario Cgil Marco Broccati. Il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 si è arenato. Anche se la «carne al fuoco», per dirla con Centinaio, è tanta. Visto che il comparto occupa 3,4 milioni di lavoratori, pesando sul Pil per il 13%, ma è anche “patria di nessuno”, un vero e proprio Far West, tra lavoro nero, evasione fiscale, appalti, subappalti e decennali concessioni balneari che nessun governo riesce o vuole scalfire.

«A noi questo passaggio di competenze non ha convinto: non solo si allenta oggettivamente il rapporto stretto tra Turismo e Beni Culturali che resta il punto di forza più grande del nostro sistema», ma «così facendo si è anche disperso quel nucleo di competenze e di risorse che si era faticosamente costruito su un settore che è stato da sempre dimenticato dalla politica, lasciato alla pura autoproduzione, contando sulla forza invincibile del nostro patrimonio storico e ambientale», dice Broccati. «La competizione internazionale è fortissima, e non bastano sole e mare e il Colosseo. Occorrono politiche consapevoli e mirate». E se negli ultimi anni le presenze in Italia sono cresciute soprattutto grazie al crollo di Turchia ed Egitto dovuto all’emergenza terrorismo, ora che questi Paesi stanno riprendendo quota, il rischio è che l’Italia faccia passi indietro.

Senza dimenticare che la mancata attuazione degli interventi rischia ora di disperdere risorse già destinate, come i 40 milioni di fondi del Comitato interministeriale per la programmazione economica destinati ai Cammini d’Italia. E che alcune mosse hanno fatto più danni che altro. Come la decisione dell’Inps di non siglare i protocolli per la ripartizione degli oneri tra servizio sanitario nazionale ed enti previdenziali e assicurativi per i garantire il diritto alle alle cure termali, che ha praticamente messo in ginocchio un settore, quello delle terme (7mila addetti), già in difficoltà da diversi anni.

Nel frattempo, in assenza di una regia statale, le regioni si sono date da fare da sole. Approvando ad esempio i Cir, codici identificativi di riferimento per le strutture turistiche e ricettive, per evitare il nero e l’abusivismo. «Se lo Stato non c’è, le regioni si arrangiano», ha spiegato Federico Caner, assessore al Turismo del Veneto a capo della Commissione Turismo della Conferenza Stato Regioni. «In assenza di politiche nazionali, le regioni si fanno promozione da sole in giro per il mondo. E dobbiamo ringraziare i fondi europei se si possono mettere in atto alcuni interventi».