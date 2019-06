Dai Queen a Elton John, abbasso i biopic, banali (e inutili) celebrazioni

Questa “new wave of biopic” rischia prendere una brutta piega. Se già la serie Netflix Vinyl (prodotta da Martin Scorsese e da Mick Jagger) è stata vittima della sua stessa nostalgia e della reificazione feticistica degli stereotipi e dei cliché del rock nella New York degli anni Settanta, qui si va oltre. Perché oltre a tutto questo, c’è il marchio di fabbrica di due film che sono stati prodotti dagli stessi protagonisti dell’opera, e che risulta difficile credere non abbiano controllato e influito sul processo di realizzazione.

Elton John, che ha prodotto Rocketman, si sarà pure degnato di farsi ritrarre come una persona abietta (del resto, ogni regola per un buon racconto è prendere il protagonista e fargli mostrare il peggio di sé), ma la sua redenzione oltre a essere moralistica, appunto, risulta un po’ troppo facile: mi sono pentito, adesso sono cambiato, è tutta colpa dell’alcool, delle droghe e della sessuomania, ora colpo di spugna. Freddie Mercury invece trova la redenzione attraverso la malattia, e torna a casa dopo aver fatto letteralmente di tutto e nonostante questo viene accolto come il figliol prodigo da un Brian May per tutto il film santone saggio che trova sempre il giusto equilibrio e non sbaglia mai, e da un Roger Taylor che pur avendo sempre avuto degli screzi con il cantante (“Roger c’è spazio per una sola regina isterica in questa band”) trova nella sua infinità bontà la capacità di perdonare. May e Taylor risultato produttori di Bohemian Rhapsody.

Inoltre, in questi film ci si concentra sullo spettacolo e si perde la profondità. Si predilige la show e ci si dimentica quello di cui lo show è fatto: la musica. Quello che dovrebbe essere il centro di tutto spesso diventa un orpello, qualcosa che c’è ma potrebbe anche non esserci. Non viene spiegata, non è al centro del racconto, non è il motore dell’azione. Rocketman risolve la questione dicendo che Elton John è un talento naturale e Bernie Taupin (anche lui amico santo) uno che scrive tantissimo. Bohemian Rhapsody la gira tutta nell’enorme ambizione dei Queen di superare i limiti del pop per come lo si conosceva negli anni Settanta (e su questo ne potremmo discutere per ore). Ma non viene veramente raccontato come sia stata la musica il motore del riscatto di personaggi borderline, dei veri e propri misfits, strumenti di tensione e liberazione. No. Tutto piatto. Tutto a disposizione. Tutto estremamente pacificato e vendibile. Del resto, nel museo, ci sono un sacco di belle statuine e quando si entra nella Hall of Fame, ci si fa il nodo alla cravatta. Qui c’è qualcosa che non va.