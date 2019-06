Perdete ogni speranza: Salvini è tre mosse avanti a tutti e con questa legge di bilancio si prenderà l’Italia

Pronto a ogni evenienza. Così si definisce Matteo Salvini, che ieri mattina ha salutato tutti e ha abbandonato il vertice di maggioranza sui conti pubblici. Manovre alla Monti non ne faccio, ha detto, e a quanto racconta il retroscena di Pietro Salvatori sull’Huffington Post, si è congedato per fare una diretta Facebook contro i gabbiani a Roma (o meglio, contro la sindaca Raggi, suo bersaglio preferito quando non sa con chi prendersela).

In realtà, in questo momento, Salvini - a parte qualche magistrato - non ha nessuno con cui prendersela. Tutti, a loro modo, stanno facendo il suo gioco. Tutti, che piaccia loro o meno, stanno ballando la sua musica. Lo stanno facendo i tecnici del governo, Conte e Tria, che a lui si sono contrapposti per richiamarlo al rispetto dei conti pubblici, alla necessità di reperire soldi attraverso più tasse o più tagli, non certo facendo altro debito. Lo sta facendo la Commissione Europea guidata da Juncker e Moscovici, che accelerando l’iter della procedura d’infrazione sta dimostrando che il problema con l’Italia è tutto politico, che si vuole dare una lezione all’insolenza del Capitano.

Lo stanno facendo Merkel e Macron, che stanno isolando l’Italia nelle nomine, quasi che ci siano forze politiche e scelte elettorali che non debbano avere cittadinanza a Bruxelles, né tantomeno potere. Lo sta facendo il Movimento Cinque Stelle, che ancora una volta non sa che pesci prendere, se stare con Salvini nel pretendere più spesa o con Tria e Conte nel pretendere più serietà. Nel dubbio, il buon Di Maio si mette in seconda fila e fa finta di stare un po’ con entrambi. Lo stanno facendo le opposizioni, che sulla manovra non si capisce che posizione abbiano.