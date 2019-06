Mimmo Parisi non può comprare la sua app? Ecco la convenzione per farla comprare da Invitalia

Neld decreto crescita, per evitare il conflitto di interessi, è stato riscritto un articolo che permetterebbe di fatto al Parisi presidente di Anpal di non acquistare il “know how” o il “case management”, come lui stesso preferisce chiamare il software, dallo stesso Parisi direttore (in aspettativa) di Nsparc, il centro di ricerca sui Big Data di Starkville (Mississippi) dove ha sviluppato la app. Come? Mettendo di mezzo le società in house del ministero del Lavoro, di cui Anpal potrà servirsi nel triennio 2019-2021 per scegliere direttamente e senza gara il software in una “situazione di necessità e urgenza”.

Ma la società in house individuata non può essere certo Anpal servizi, controllata da Anpal al 100%, e amministrata dallo stesso Parisi. Servendosi di una vecchia delibera dell’Anticorruzione del maggio 2018, la società individuata è stata Invitalia, di proprietà del Tesoro. Che agli occhi dei burocrati di Anpal deve’essere apparsa da subito come la “barca” ideale per velocizzare il transito diretto del futuro software. Che secondo quanto racconta Parisi sarà open source, così come richiede la normativa sulla pa. E quando il Pd ha proposto un emendamento al decreto crescita per obbligare il governo a realizzare una gara pubblica, Lega e Cinque Stelle lo hanno rispedito al mittente.

Ma l’aggiudicazione diretta anche tramite Invitalia non sarà possibile. I tecnici della società ci lavorano da tempo e hanno già avvertito Parisi e colleghi, essendo Invitalia soggetta alla normativa sugli appalti. E quindi o si dovrà fare una gara o ci si servirà di Consip. La strada potrebbe essere più lunga di quello che il prof del Mississippi immagina. Il tutto mentre l‘erogazione del reddito è già partita da due mesi, dal 24 giugno saranno convocati i beneficiari per sottoscrivere i patti per il lavoro. Ma senza software, né navigator.

A questo punto resta il dubbio sul perché Parisi abbia deciso di delegare a Invitalia la ricerca un software per il lavoro anziché cercarselo da sé, visto che le politiche attive sono il core business di Anpal, e non certo di Invitalia. Già si sa, comunque, che Invitalia dovrà acquisire servizi dall’esterno, non avendo competenze in casa per sviluppare alcun software. Bisognerà capire però se l’acquisizione dei servizi dall’esterno, trattandosi come dice Parisi di un software che sarà open source da scrivere ex novo, comporterà o no la consulenza dei tecnici di Mississippi Works che già hanno quel “know how” tanto caro a Parisi.