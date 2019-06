Nove cose che non sapevate sulla canapa

Premesso che fumare la cannabis è uno degli usi più “sciocchi” che si possa fare, di seguito alcune nozioni poco note sulla canapa:

1) Negli Stati Uniti d’America, per la precisione in Virginia, tra il 1763 e il 1767, fu promulgata una legge che ordinava a tutti i possessori di terre di destinare una parte degli appezzamenti alla semina di Canapa. Questo perché era una materia prima di estrema importanza, definita “essenziale al benessere e alla protezione del paese” da Thomas Jefferson in persona. In poche parole, c’è stato un tempo in cui la coltivazione di Cannabis era obbligatoria. Oggi chi la coltiva rischia la galera!

New York, Stati Uniti. 24 febbraio 1794

George Washington il primo presidente della storia statunitense inviò una lettera al direttore che gestiva le sue cinque tenute in sua assenza: «Sono felice che il giardiniere sia riuscito a salvare tanti semi di Canapa indiana, preparate per bene il terreno e poi piantatela in aprile, la Canapa può essere piantata in ogni luogo».

Anche Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, era un imprenditore agrario e pure lui riteneva la coltivazione della Canapa “essenziale al benessere e alla protezione del Paese”. Così importante da impegnarsi personalmente nella costruzione del primo macchinario capace di separarne meccanicamente le fibre.

2) Se la Canapa non fosse stata bandita, oggi il pianeta terra non sarebbe così inquinato. Basti sapere che tutto quello che viene prodotto col petrolio (plastica e combustibili in primis), potrebbe esser fatto (ed era fatto) con la Canapa. Un esempio? Le reti da pesca fino alla fine dell’Ottocento erano in fibra di Canapa, 100% eco-sostenibili e bio-degradabili.

Ma non solo plastica: la Canapa è anche bio-edilizia, abbigliamento naturale, cibo sano, cosmetica e carta totalmente eco-friendly.

3) Una selezione di scienziati ed esperti in medicina interna, psichiatria, farmacologia e sociologia dell’Accademia di Medicina di New York, produsse già nel 1944 uno studio approfondito sugli effetti medici, psichiatrici e sociali dell’uso di Marijuana. Le scoperte della commissione furono riassunte in tredici punti, i più importanti dei quali certificavano che:

- fumare Marijuana non portava alla dipendenza nel senso medico del termine;

- il suo uso non favoriva la successiva dipendenza da eroina, morfina o cocaina;

- la campagna sui presunti effetti catastrofici del fumo di Marijuana era da ritenersi infondata.

A tale studio non fu data alcuna rilevanza e fu riposto in un cassetto (chiuso a chiave).