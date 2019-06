Radio Radicale, Tav, Europa: Di Maio grida “Al lupo al lupo”, ma non gli crede più nessuno

Stesso atteggiamento per l’arresto di due giorni fa di Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia diventato consulente della Lega per l'Energia. Prima delle elezioni europee per settimane Di Maio ha chiesto le dimissioni del leghista Armando Siri indagato per corruzione perché accusato di aver acconsentito a ricevere trentamila euro dallo stesso Arata. Di Maio ha commentato l’arresto: «La puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze». Com’è andata a finire? Salvini non ha preso le distanze. E il leader della Lega non si è neanche presentato all'audizione chiesta dal grillino Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia. Un messaggio per far capire quanta paura ha il leghista delle ritorsioni del suo alleato. Per giorni il M5S ha bloccato l’attività di governo per ottenere le dimissioni di Siri. E ora che è stato arrestato il presunto corruttore e socio di Nicastri, considerato dall’accusa il prestanome del latitante mafioso Mattia Messina Denaro, non fa nulla? Forse la questione morale va a corrente alternata.

«Non si prende per il culo lo Stato italiano. Non con me, non con questo governo» ha detto in modo enfatico Di Maio ai dirigenti della Whirlpool, la multinazionale di elettrodomestici che due settimane fa hanno annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Napoli con 420 dipendenti. «È finita l’epoca in cui le multinazionali firmano accordi, prendono i soldi dallo Stato e poi fanno quello che vogliono. Le aziende, gli imprenditori e i lavoratori italiani meritano rispetto. Revoco i finanziamenti alla Whirlpool se non manterrà gli impegni presi» ha minacciato ancora su Facebook. E cosa ha fatto la Whirlpool dopo la minaccia del ministro? Nulla. Nada. Niet. Tutto è rimasto così com'è. Non solo. Anche l'annuncio della revoca degli incentivi è un ruggito del coniglio. Perché come ricorda Il Sole 24 ore non è così facile revocarli. L'accordo firmato il 25 ottobre al ministero dello Sviluppo economico prevede gli incentivi del governo in cambio di 250 milioni di investimento della multinazionale fino al 2021 in tutti i suoi stabilimenti, non solo quelli di NapolI. Difficile revocare gli incentivi, non ci sono basi giuridiche per togliere così in fretta incentivi. Senza contare che nei primi mesi del 2019 l'azienda ha già investito 90 milioni di euro. Invece di annunciare la minaccia di revoca ai quattro venti social , perché Di Maio non ha aspettato? Sarà pure una strategia alla Trump quella di alzare la posta in un negoziato ma se la tua arma è spuntata non sei credibile.

Ormai tutti, compresi i suoi alleati di governo conoscono il riflesso pavloviano di Di Maio: partire in quarta e poi ritrattare a mente fredda. Lui stesso ha ammesso di aver sbagliato a chiedere l'impeachment per il presidente della Repubblica dopo che Mattarella rifiutò di nominare Paolo Savona ministro dell'Economia nel maggio 2018. Anche lì, toni enfatici, minacce al Quirinale e poi, con calma, trovò un altro nome. Per la cronaca, "l'indispensabile" Savona è stato mandato a presiedere la Consob perché da ministro degli Affari europei si è presentato solo una volta nelle riunioni con i colleghi europei. Si potrebbe dire lo stesso di Autostrade per l'Italia. Prima la minaccia di revocare la concessione (che ancora c'è) e poi il timido coinvolgimento nell'acquisizione di Alitalia perché mancano i compratori. Lo schema è sempre quello: scoppia un caso politico, senza pensarci un attimo Di Maio trova il colpevole, mai se stesso, e annuncia punizioni esemplari. Poi tutti fanno come se nulla fosse e il leader M5S è costretto a fare marcia indietro o a sorvolare sulla minaccia fatta. E si ricomincia.