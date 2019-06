Economia sferica: ecco cosa ci serve per prosperare davvero (nel segno della sostenibilità)

Il WCEF2019, il forum mondiale sull'economia circolare di Helsinki al quale ho partecipato, non ha solo presentato a governi, industrie, imprese e cittadini le più avanzate soluzioni per l'economia circolare, ha chiesto all'Ue uno sforzo decisivo nel ritenere insostenibile in maniera definitiva il nostro sistema economico. Ai governi di collaborare per creare politiche illuminate per quelle aziende che sono in grado di trasformarsi in un modello circolare. Sulla scia, come dire, del nuovo programma governativo varato dalla Finlandia che ha appunto elevato l'economia circolare nel nucleo stesso della propria politica economica e della competitività. Gli oltre 2200 partecipanti, tra principali leader mondiali del settore, responsabili politici, ricercatori e innovatori, si sono ritrovati concordi nel sostenere l’urgenza di uno sforzo comune per fa crescere l'economia circolare traghettandola nell’era successiva di modello ad impatto globale. In questa prospettiva è risultato molto chiaro il focus contenuto nel messaggio di Laura Tuck, vicepresidente per lo sviluppo sostenibile della Banca mondiale: "la scienza ci sta urlando che il nostro attuale modello di crescita è insostenibile. Dobbiamo cambiare le nostre politiche che offrono incentivi per l'uso eccessivo delle risorse. Dobbiamo invece valorizzare il nostro capitale naturale come l'aria, la terra e l'acqua. Il prezzo per chi esaurisce il nostro capitale naturale deve essere adeguatamente contabilizzato. "

Un secondo elemento su cui focalizzarsi è arrivato da Elliot Harris, Segretario generale dell'ONU e Chief Economist, il quale ha evidenziato che "le economie locali, per la maggior parte dei Paesi, sono troppo piccole per essere autosufficienti nella circolarità. Per avere la piena circolarità c'è bisogno di una cooperazione transfrontaliera. Affinché ciò accada, ci deve essere il consenso globale e la capacità di comprendere che vogliamo creare economia circolare tra tutti gli attori, non separarli gli uni dagli altri".