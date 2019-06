Un Green New Deal per l’Europa è necessario (ed è l’unico modo per fermare il declino italiano)

Il distretto di Mengtou, nella periferia ovest di Pechino, è un’oasi rurale dove montagne e villaggi tradizionali accompagnano l’incessante urbanizzazione della capitale cinese. Ma sarà tutto presto destinato a cambiare. È questo infatti il sito prescelto per un nuovo polo di ricerca sull’intelligenza artificiale per cui il governo sta investendo due miliardi di dollari.

Il distretto di Tamburi, nella periferia nord di Taranto, è il sito dove i fumi dell’Ilva mietono vittime fra lavoratori e residenti, mentre si continua a puntare su un materiale in sovrapproduzione come l’acciaio, portando a una nuova cassa integrazione a pochi mesi da un supposto salvataggio industriale.

Non esiste cartolina più evidente per raccontare il divario economico che si sta aprendo fra Italia e Cina. I numeri ci raccontano una storia impietosa. Gli investimenti pubblici cinesi solamente in intelligenza artificiale ammontano a 7 miliardi di dollari. Quelli tedeschi a 600 milioni, meno di un decimo. Quelli italiani a 70 milioni, un ridicolo 1% di quanto speso a Pechino. Allargando lo sguardo dalla tecnologia alla sfida climatica lo spettacolo rimane lo stesso: quello di un’Italia e di un’Europa stagnanti, in tragico ritardo sul futuro e preda di un sistema economico e finanziario incapace di generare benessere per la popolazione e salvezza per il pianeta.

Ma c’è speranza, a patto di saperla cogliere. Sotto i nostri occhi sta avvenendo qualcosa di inedito: su entrambe le sponde dell’Atlantico, negli Stati Uniti come in Europa, si levano a gran voce le richieste di un Green New Deal. Un piano di questo tipo è sostenuto dai Verdi Europei come dal movimento transnazionale DiEM25; da Alexandria Ocasio Cortez come dal Labour britannico. La nuova campagna per un Green New Deal per l’Europa, appena lanciata, ha ottenuto il sostegno di decine di europarlamentari e diversi partiti. È qualcosa di potenzialmente dirompente. E che potrebbe essere attuato subito. Auspicabilmente in Europa ma se necessario già in Italia.

Come il nome lascia intendere, il riferimento è al programma di New Deal portato avanti dal Presidente americano Franklin Roosevelt negli anni Trenta del Novecento. Il programma originale getta le proprie basi non solo nella Grande Depressione ma proprio su un’emergenza climatica, la Dust Bowl. Tempeste di sabbia e un utilizzo fuori controllo di pesticidi e coltura intensiva resero arso il suolo delle Grandi Pianure degli Stati Uniti, causando miseria, migrazione e una gigantesca crisi agraria. È la storia raccontata in Furore, il capolavoro di John Steinbeck.

La risposta del governo americano fu inedita: con i Conservation Civilian Corps si assunsero milioni di lavoratori nella conservazione ambientale, piantando tre miliardi di alberi e costruendo dighe, ponti e nuove aree protette. Si trattò di una mobilitazione senza precedenti. Come senza precedenti fu la trasformazione apportata al ruolo dello Stato, con una straordinaria accelerazione nelle garanzie economiche e sociali e un nuovo attivismo pubblico nella regolamentazione della grande ricchezza.