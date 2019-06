Fenomenologia di Greta Thunberg, figlia di una nuova generazione di consumatori

Come si spiega il successo di Greta da un punto di vista comunicativo?

Credo di non sbagliarmi quando dico che Greta sia priva di una vera e propria regia di comunicazione. Non è uno strumento in mano a qualcuno. Ecco perché mi sconvolge che una ragazzina diventi un'icona senza usare i social network e senza costruirsi un ruolo di influencer. Non mi spiego come possa arrivare a questo livello e a queste dimensioni.

Ma la sua azione avrà però dei punti di forza che ne spiegano il successo...

Certamente il suo messaggio è molto dirompente, anche se portato avanti in maniera un po' naif. Il punto credo principale, la chiave del suo successo comunicativo, dipende dal suo mettersi ogni venerdì ossessivamente davanti al Parlamento. A questo si aggiunge il fatto che Greta è estremamente polarizzante, o te ne innamori o no. Anche se questo è figlio del tipo di comunicazione cui ci siamo abituati.

Perché Greta è polarizzante?

La sua è una comunicazione che affida tutto all'empatia. L'alternativa sarebbe fermarsi a pensare un minuto di più rispetto alle cose che vediamo. Andare oltre gli slogan, negativi o positivi che siano, e costringerci a fare i conti con un approfondimento.

In effetti la principale critica che viene mossa a Greta è che i suoi slogan non tengano conto della complessità degli argomenti che tratta...

Però io non credo sia necessariamente utile ricercare della complessità. Quando parlo di approfondimento mi riferisco a qualcosa di più semplice. Ci basterebbe davvero poco. Andare oltre l'occhiello delle notizie. Oggi prevalgono i meme. E Greta è un meme vivente, ha anche le caratteristiche del meme. Se è così non c'è possibilità di andare oltre ai derby di uno contro l'altro.