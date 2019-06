La più amata dai sovranisti: così la Lega ha fatto di Lorella Cuccarini la sua mascotte

A Silvio Berlusconi non piaceva: "Ha poche tette – disse –, non è il mio tipo". I sovranisti, invece, sono impazziti per Lorella Cuccarini, e l'hanno scelta per la conduzione della prossima stagione de La vita in diretta, il programma pomeridiano della nuova Rai (Uno). E così, proiettato sugli schermi della televisione popolare, il sovranismo, anziché la maschera minacciosa che preoccupa mezza Europa, ha il volto rassicurante, in fondo moderato, per niente truce, di questa donna che ha lavorato al fianco di Pippo Baudo, Gianni Morandi, Marco Columbro e altri campioni della compostezza primorepubblicana, in altrettanti trasmissioni che hanno arredato la fantasia dell'italiano medio, da Fantastico a Paperissima, da Buona Domenica al Festivalbar, da Trenta ore per la vita a Sanremo, in cui non c'era traccia dell'estremismo, se non quando le buone maniere erano portate al limite estremo del conformismo.

L'amore è scattato – in assenza di una filosofia estetica come quella berlusconiana – per un'intervista che Lorella Cuccarini ha rilasciato nell'ottobre dell'anno scorso a La Verità, nella quale raccontava la sua folgorazione: "Ho letto un paio di libri che mi hanno letteralmente cambiato la testa". In particolare: "Il libro di Marcello Foa, Gli stregoni della notizia, uno spaccato molto preoccupante sull'informazione". Mentre Alberto Bagnai le ha fatto scoprire che: "La favola dell' Europa non è quella che ci raccontano". Perché in realtà: "Viviamo in un'Unione divisa dagli egoismi, costruita sulla speculazione dei grandi mercati". Al punto che: "Sovranità sembra diventata una brutta parola. Eppure, il concetto è iscritto nel primo articolo della nostra Costituzione".