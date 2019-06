Perché riciclare la plastica fa bene all’economia (oltre che agli oceani)

Negli ultimi 50 anni la produzione mondiale di plastica è aumentata di 20 volte e la prospettiva per il prossimo ventennio è in forte crescita. Se guardiamo all’Europa, ogni anno vengono prodotti 64,4 milioni di tonnellate di plastica, per un valore di €355 miliardi. Questi dati, se associati allo smaltimento fallimentare dei rifiuti plastici – solo un terzo di essi viene riciclato - e la loro dispersione nell’ambiente, rendono il quadro allarmante.

Le stime evidenziano che ogni anno in mare finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica. I danni di questa dispersione non si riflettono soltanto nell’ecosistema delle nostre acque ma hanno anche degli effetti economici. A livello europeo, il solo costo annuo per la pulizia delle coste e delle spiagge è pari a €630 milioni, che salgono a €13 miliardi all’anno a livello globale, se consideriamo i danni diretti generati.

Estrarre valore dai rifiuti in plastica è possibile e la prima strategia settoriale del Pacchetto sull’economia circolare introdotto dalla Commissione Europea punta proprio a questo. Con l’obiettivo di affrontare l’emergenza plastica, ma anche quella climatica, il disegno europeo per la plastica in un’economia circolare si propone, da un lato, di ridurre drasticamente - e in alcuni casi eliminare - l’utilizzo di plastiche monouso e, dall’altro, di accrescerne il riciclo promuovendo investimenti dedicati al rinnovo dei materiali e tecniche di produzione volte al riutilizzo dei materiali plastici.