Vincente e spaventato: ecco perché Salvini non vuole andare al voto

Ma lasciamo stare: il punto è il tema del parricidio da consumare che rientra in quelle ragioni del cuore che la ragione non conosce. Anche se poi è la fredda ragione a metterci il resto. Salvini ai suoi che vorrebbero la riedizione del centrodestra a guida leghista domanda sempre perché mai il Carroccio dovrebbe siglare nuove intese con un partito, Forza Italia, ormai moribondo e soprattutto con Berlusconi, di cui il leader leghista teme la perdurante capacità manovriera in Italia e in Europa. E nemmeno è praticabile l’ipotesi di un cartello in assolo con Fratelli d’Italia.

Salvini è un impulsivo lucido e sa che per una maggioranza elettorale sovranista Lega-Fratelli d’Italia non solo non ci sono i numeri, ma in una campagna elettorale senza Berlusconi alleato Forza Italia disseminerebbe, soprattutto al sud, di patti di desistenza micidiali col Pd tali da produrre falle pesanti nel consenso leghista. E siccome, per i motivi detti, con Berlusconi non vuole tornare ecco perché Salvini vuole durare malgrado Di Maio, Conte, Tria e tutta la compagnia. Rischia di logorarsi come accadde a Renzi che dopo le europee del 40,8 per cento s’avvitò nelle sabbie mobili dell’immobilismo? Salvini però capovolge il ragionamento: a logorarsi saranno Forza Italia – che il leader leghista vuole svuotare favorendone l’ordinata e graduale diaspora verso la Lega – e i Cinquestelle costretti a subire la sua iniziativa. E il confronto domani sarà di nuovo polarizzato tra una Lega che intanto si sarà ingoiata tutta la destra e la sinistra. Con buona pace di chi sogna resurrezioni del centro o patti di unità nazionale. Questa è la scommessa di Salvini.