Come si usa “fermo restando”? Risponde la Crusca

Forse è questo frequente costrutto con soggettiva o soggettive a favorire il dubbio sulla concordanza con soggetti nominali, rafforzato però anche dalla collocazione colta delle parole, che anticipa un complemento (fermo) in genere meno lontano dal soggetto cui si riferisce (la frase standard è: “restano ferme le disposizioni…”) e quindi, in un certo senso, lo sgancia dal nome con cui dovrebbe concordare. Ma basta costruire la frase al modo finito o sostituire fermo con un aggettivo dal significato simile, ad esempio valido, per notare che nessuno direbbe mai: “*restano fermo gli accordi/ le decisioni precedenti” oppure “*valido restando gli accordi/ le decisioni precedenti”.

Resta ora da vedere perché, invece del gerundio dovuto, capita di veder usato il participio presente così spesso da generare dubbi nei nostri lettori. Cerchiamo qualche esempio di fermo restante. Google non ne ha pochi. Ad esempio nel documento di una società di informatica del Salernitano si trova:

Il software permette la definizione delle prestazioni e la quantificazione di un corrispettivo base facendo riferimento al DM 140/2012, fermo restante la determinazione del Corrispettivo pattuito rispettando la volontà negoziale tra le parti,

con participio e senza accordo col soggetto. Si legge anche che il Lions Club Giarre-Riposto ha istituito nell’ottobre 2016 un concorso per uno studio dal titolo: “Quale futuro per le due Città se queste, fermo restante il nome Giarre-Riposto, decidessero di unificarsi anche amministrativamente”. Uno sconcertante “Fermo restante gli incarichi” si legge nel verbale di una scuola di Procida (che pur in presenza di un soggetto plurale mantiene il singolare non solo in fermo ma anche nel participio).

Insomma, sembrerebbe che l’uso del participio presente in luogo del gerundio sia un tratto dell’italiano meridionale, se Google libri non ce ne desse testimonianza ai primi dell’Ottocento anche in norme pubblicate dal governo imperiale delle Venezie (cioè in lingua burocratica) e i dubbi dei nostri lettori non venissero anche dal Nord.

Il fatto è che gerundio presente e participio presente hanno vari tratti in comune e nell’italiano antico, come Maria Corti ha dimostrato in due insuperati saggi (Participio presente + essere e Uso del gerundio, in La lingua poetica avanti lo stilnovo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005), la loro sovrapposizione non era infrequente. Il verso di Chiaro Davanzati, poeta fiorentino del Duecento: “li tempi contrariosi sono venenti” equivale, spiegava la studiosa, all’odierno “i tempi contrari stanno venendo”.

Il gerundio ha una più spiccata dimensione verbale, il participio invece nominale; col tempo il primo ha soppiantato il secondo (di registro più colto e letterario) nelle perifrasi con essere o stare. Ma basterebbe confrontare due esempi come questi “I problemi sorgenti a ogni piè sospinto ci inducono alla cautela” e “I problemi, sorgendo a ogni piè sospinto, ci inducono alla cautela” o pensare che in francese la morfologia del participe présent corrisponde a quella del gérondif, che vuole però la preposizione en (“en jouant Pierre a marqué un but surprenant”, “giocando, Pierre ha segnato un magnifico goal”), per ricordare la vicinanza delle due forme e quindi spiegarci certi slittamenti tra i due modi.