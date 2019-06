Il popolo dei metalmeccanici: “La vecchia politica ci fa schifo, l’ultima speranza è Salvini”

MILANO - Da dieci minuti una turista giapponese cerca di farsi un selfie con alle spalle il Duomo di Milano, ma non ci riesce. Le bandiere rosse, blu e biancoverdi le rovinano lo sfondo della foto. Avrà un gran da fare perché sventoleranno per tutta la mattinata. Ad agitarle sono i metalmeccanici piemontesi, lombardi e veneti di Cgil, Cisl e Uil. Sono arrivati da tutto il nord Italia per protestare contro “il sistema”. Quando sono partiti da Porta Venezia erano molto di più. Ora riempiono a malapena la parte centrale di piazza Duomo. Non sono tanti, ma fanno rumore. C’è Andrea che con una precisione scientifica suona un clacson amatoriale che ha attaccato a una carriola in legno. Pigia il bottone ogni volta che un sindacalista parla sul palco. «Me la sono portata da Vicenza, c’ho messo tre settimane a farla. C’è anche il porta birre». Ci fidiamo, ma lo apriamo per scrupolo. È vuoto, fa caldo. Che parli Camusso, Landini o Bentivogli non fa differenza. Andrea suona comunque. C’è frustrazione, mascherata da goliardia. Ormai alla vecchia politica non ci crede più nessuno. Lo scollamento tra operai e “sistema” è sempre più ampio.

«Il sindacato è stato estromesso e saltato un po' da tutti i governi che si sono susseguiti in questi ultimi cinque, dieci anni», dice Roberto T., metalmeccanico di Belluno. Qualcuno improvvisa Bella Ciao. C'è chi si aggrega e canta ma più per nostalgia che per fede politica. «Abbiamo avuto molta difficoltà a portare i lavoratori in piazza oggi. Lo sciopero l'hanno fatto e lo hanno capito. Però gli operai ci dicono che questo governo per ora ha fatto meglio dei precedenti» spiega rassegnato Bruno che lavora alla Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso. «Ci sono tanti operai anziani nella nostra fabbrica e avevano l'impressione di non riuscire ad andare in pensione fino a 67 anni. La storia di Quota 100 oggettivamente tra i lavoratori ha fatto presa. Accusano noi delegati di essere stati troppo fermi quando gli altri governi hanno tolto tanto mentre adesso stiamo mobilitando quando in verità nel Palazzo fanno meno danni». Indossa una maglia con scritto “Potere al popolo”. Non serve chiedergli per chi ha votato, ma basta un piccolo sondaggio per capire che la maggioranza dei metalmeccanici in piazza non la pensa come lui.