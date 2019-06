Alibi e debito: ecco perché il savonismo è la malattia più grave della politica italiana

Chiamateli savonisti, non sovranisti. Perché non c’è di più perfettamente aderente alle politiche deo governo del primo discorso di Paolo Savona da presidente della Consob. E, nel contempo, niente di più auto-assolutorio e, in ultima analisi, italiano delle sue parole. È un discorso che partendo dal mito della caverna di Platone, prova a ribaltare tutti i “pregiudizi” che, a dire di Savona, gravano sulla nostra economia e sul nostro debito pubblico. Curiosamente, tutte colpe che diventano alibi. L’economia va male? No, sono i commentatori che devono “abbassare i toni” (pare di capire che questo articolo costerà qualche decimale di Pil). I nostri titoli del debito pubblico sono valutati un gradino sopra la spazzatura? Colpa delle agenzie di rating e “di istituzioni sovranazionali, enti nazionali e centri privati” i cui giudizi “appaiono prossimi a pregiudizi” (solo per l’Italia, ovviamente). I mercati non vogliono comprare i nostri Btp? Colpa dell’Unione Europea che li usa come “vincolo esterno” per costringere i Paesi membri a rispettare le regole.

Musica per le orecchie dei savonisti, cui non sembra vero sentire qualcuno che rimetta a noi i nostri debiti e ci assolva da tutti i peccati, addossando le colpe altrove e invitandoci nel contempo a indebitarci ancora di più, anche “nell’ordine del 200% rispetto al Pil”, senza contrastare “gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica”. Avete idea di cosa si potrebbe fare col debito al 200% e 1400 miliardi in più? Forse in Sicilia ci sono troppo pochi forestali. E forse si potrebbero pure pagare di più. E perché non tornare alle care vecchie pensioni retributive, sai quanti voti dagli anziani? E ancora, perché non fare un bel reddito di cittadinanza universale da 5000 euro a testa, tutto finanziato a debito?