Saviano non ha più nulla da dire. Per capire la tragedia e la barbarie ecco due valide alternative

Il bastone. Candida premessa. Non m’importa, qui, la questione politica, o meglio, partitica – uno scrittore, partigiano a se stesso, deve imporre, sempre, la propria poetica, soprattutto quando si occupa di ‘cronaca’. Per parlare della questione capitale del nostro tempo, l’esodo sconvolto dei migranti, questa grandine di occhi che ci precipita addosso come una lapidazione e di cui, in modo lapidario, siamo destinati a dire o a tacere, Roberto Saviano scrive un libro. L’azione, di per sé, è coerente: uno scrittore preda la cronaca – ormai, da anni, uno tsunami – e ne scrive, lo hanno fatto tutti, da Dostoevskij a Truman Capote a Emmanuel Carrère. Saviano, però – che non è più scrittore dal corrusco Gomorra, piagato dalla necessità di dimostrare al prossimo che è Saviano – non ha scatti narrativi, si allinea al blabla della politica odierna – nata perdente, perduta al cospetto della Storia, senza idee che non siano cinguettii o barriti elettorali – fin dal titolo, In mare non esistono taxi, che in modo pedante ribalta (cioè: rilancia) una delle ennesime spavalderie del Ministro Luigi Di Maio, era il 21 aprile 2017 e il grillino rampante emise il latrato: “chi paga questi taxi del Mediterraneo?”.

Saviano, appunto, s’impunta lì, s’impantana nel liquame da campagna elettorale – il libro è stampato in concomitanza con le recenti europee – crede di storpiare il gergo dei beoti su quel piano, e sbaglia, perché la sua retorica perbene produce esiti letterari (quelli m’importano, qui, e ogni retorica è lecita a raggiungerli) inesistenti. Così, Saviano allinea una turbina di ovvietà inaccettabili se pronunciate da uno scrittore come da un giornalista: “L’immigrato è il nemico che serve”; “in Italia la politica decide di cavalcare l’ondata delle menzogne”; “si scorge lo straniero solo quando disturba l’orizzonte quotidiano”; “oggi la Libia è un luogo di tortura dove si è ridotti in schiavitù e da dove i migranti che si trovano attualmente in stato di prigionia vogliono fuggire”; “agli immigrati sono riservati lavori non qualificati che gli italiani rifiutano”. Il compito di difendere i migranti, per altro, Saviano lo esplica intervistando quattro fotografi di pregio – il libro è stampato dall’editrice dell’agenzia fotografica Contrasto – e un’infermiera di Medici Senza Frontiere, la Ong che ha collaborato alla realizzazione del volume, oltre a propalare ricette politiche un tanto fuorvianti (visto che gli italiani non figliano, “per garantire l’attuale capacità produttiva del Paese – e soprattutto per garantirne il sistema previdenziale – è necessario che nei prossimi anni arrivino 1,6 milioni di migranti”).

Adornato da fotografie potenti, crude, a volte epiche, il libro è un ottimo regalo per metterci il cuore in pace, insomma. Per informarvi, meglio fare una scampagnata web sul sito del Consiglio Italiano per i Rifugiati, ad esempio (qui: www.cir-onlus.org). Il punto è che da uno come Saviano, che, piaccia o non piaccia – e a me non piace, affari miei – è uno scrittore di spicco, con letture solide (ricordo quando sventolava in tivù Varlam Salamov: perché non prendere i lividi e perfetti Racconti della Kolyma a modello?), non mi attendo il metro quadro del ‘compitino’, un ardore da pettegola che bisbiglia.

L’unica questione rimbombante del libro è proprio questa: come si racconta l’indicibile della morte, della tragedia, dell’esilio da tutto? Non come fa Saviano, oratore di zucchero filato. Vorrei lo sregolato e il devastante per dire il sopruso, la violenza, la ferocia del deserto e l’azzurra crudeltà del mare, e la tratta e gli sfiancati, e la fame, l’arsura, il corpo-pasto per tutti, pesci mediterranei e squali politicanti. Gli esempi, per altro, ci sono. Gabriele Del Grande – che si occupa di naufragi nel Mediterraneo dal 2006, prima che diventasse scannatoio partitico –con Dawla ha tentato il romanzo-saggio sullo Stato islamico con supporto di fonti e gloria di scrittura. D’altro verso Curzia Ferrari, ne I giorni di Jacques (appena edito da Ares), è riuscita a entrare nella psiche stigmatizzata da inquietudini di Jacques Fesch, l’assassino, ghigliottinato nel 1957, su cui è in atto una causa di beatificazione. Anche in quel caso, la massa di fonti è utile a perfezionare la narrazione, senza cedimenti all’agiografia. Altrimenti, resta il modello di William T. Vollmann, la sua esorbitante violenza narrativa che ti mette con le spalle al muro, che ti sega le gambe. Il rischio, dopo aver sfogliato l’album In mare non esistono taxi, con le didascalie di uno famoso, è che non cambi nulla oltre la nostra indignazione stagionata in copertina rigida, immagini sgargianti, sentimenti oleografici. Ci resta una compassata compassione in corpo. Di fronte a una tragedia che tramortisce, di fronte all’uomo umiliato e all’umiliatore, ci vorrebbe una grande scrittura, un grande scrittore. Abbiamo Saviano. Non basta.

Roberto Saviano, In mare non esistono taxi, Contrasto 2019, pp.176, euro 21,90