Sblocca Cantieri: prima gli italiani, poi i meridionali

Sono insorti già deputati, sindaci e consiglieri regionali di diverse regioni del Mezzogiorno. Chi più, chi meno ha accusato il governo gialloverde di aver dimenticato il Sud nel decreto sblocca cantieri, appena convertito in legge (nonostante i pericoli sollevati dall’Anticcoruzione). Fatta eccezione per un nodo della statale ionica 106 tra Roseto Capospulico e Sibari, in Calabria, al Sud in effetti non è previsto alcuno “sblocco” o riapertura di cantieri fermi. A fronte degli interventi per aeroporti, porti, ferrovie, tangenziali, autostrade, passanti previsti da Roma in su, di grandi opere da far partire o ripartire nel Meridione non se ne vedono. Il governo che al Sud ha voluto dedicare anche un ministero, affidandolo alla ministra “fantasma” Barbara Lezzi (5S), del Sud alla fine si è dimenticato.

Eppure, nel Mezzogiorno dove l’alta velocità si blocca a Salerno, poco a Nord del Cristo che si è fermato a Eboli, sono tante le opere incompiute da anni che avrebbero bisogno di uno sprint. Solo tra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, si contano 63 grandi cantieri fermi. E al governo lo sanno, visto che il mantra del Sud da far ripartire non manca mai nelle ospitate televisive dei due vicepremier gialloverdi.

L’unico intervento destinato al Mezzogiorno è una tratta di poco più di 30 chilometri di strada lungo la statale ionica calabrese, quella chiamata non a caso anche “strada della morte” per le sue condizioni tutt’altro che ottimali e gli incidenti mortali frequenti. La bretella ora dovrebbe collegare la sponda ionica con l’autostrada Salerno Reggio Calabria, ribattezzata A2, che è stata dichiarata “finita” nonostante i cantieri, le deviazioni e il manto stradale dissestato di alcuni tratti siano tutti lì a testimoniare il contrario.

Nella prima cartina pubblicata sulla road map del decreto, quella con diversi errori geografici, il Ministero del Tesoro aveva addirittura collocato l’unico cantiere del Sud in un punto sbagliato, tra Puglia e Calabria, posizionando erroneamente Roseto oltre i confini calabresi. Cosa che sarebbe stata anche perdonata ai grafici del Mef, se non fosse che anche questo cantiere, già miracolosamente bello e pronto per partire, ora viene messo in dubbio.

Nel testo del decreto compare un elenco di 28 grandi opere sulle quali il governo intende verificare la copertura finanziaria. E nella riformulazione è apparsa a sorpresa una postilla di troppo anche sulla 106 che dice: “Compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica”. E c’è già chi, dietro questa espressione, vede la volontà di distogliere e destinare altrove i fondi già destinati al megalotto.